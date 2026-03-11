Lucro da Porsche cai 91,4% em 2025 para 310 milhões

A fabricante de automóveis Porsche reduziu em 2025 o lucro líquido para 310 milhões de euros, menos 91,4% relativamente a 2024, devido a custos extraordinários pela mudança de estratégia de produto e às tarifas dos Estados Unidos.

A Porsche anunciou esta quarta-feira que o lucro operacional caiu para 410 milhões de euros, uma queda de 92,7% face a 2024 quando se registaram 5.640 milhões de euros. No ano passado, a marca automóvel obteve uma rentabilidade operacional sobre as vendas de 1,1% (14,1% em 2024). O seu negócio automóvel, sem os serviços financeiros, obteve um lucro operacional de 90 milhões de euros.

O fabricante viu o seu volume de negócios reduzido para 36.270 milhões de euros, menos 9,5% em relação a 2024, após a queda das entregas de 10,1% (279.449 unidades).

A Porsche teve em 2025 despesas extraordinárias de 3.900 milhões de euros devido à sua nova estratégia de produto, que pretende prolongar os modelos com motor de combustão e abandonar alguns projetos de produção de elétricos.

Além disso, teve de enfrentar despesas extraordinárias com a liquidação da sua filial de baterias (700 milhões de euros) e com os direitos aduaneiros dos Estados Unidos da América (EUA) (700 milhões de euros).

A Porsche teve um fluxo de caixa líquido na divisão automóvel de 1.510 milhões de euros (3.730 milhões de euros em 2024).

A administração e o conselho fiscal da Porsche irão propor na próxima assembleia-geral de acionistas a distribuição de um dividendo de um euro por ação ordinária e de 1,01 euros por ação preferencial, menos da metade do que no ano anterior.

O diretor financeiro e de tecnologia da informação, Jochen Breckner, afirmou que “os desafios globais e a nova orientação da empresa prejudicaram o resultado de 2025”.

A Porsche prevê que em 2026 continuará a ter problemas na China, onde as suas vendas caíram 26% em 2025 devido ao colapso do mercado de luxo no país e à forte concorrência de preços nos modelos elétricos.

Também prevê que as incertezas geopolíticas e a política tarifária dos Estados Unidos se mantenham, fazendo com que a rentabilidade operacional sobre as vendas se situe entre 5,5% e 7,5%, com uma faturação entre 35.000 e 36.000 milhões de euros.