Marques Mendes volta à Abreu Advogados como consultor sénior

Luís Marques Mendes retomou a sua colaboração com a Abreu Advogados no início de março, enquanto consultor sénior e membro do Conselho Consultivo, “funções através das quais apoiará a reflexão estratégica, o posicionamento institucional e o desenvolvimento do projeto Abreu”, segundo explicou o escritório à Advocatus.

O seu percurso profissional e institucional, “amplamente reconhecido e incluindo experiência governativa, intervenção cívica e presença relevante no debate público, constitui uma referência de exigência e visão, que se traduzirá num contributo valioso, nomeadamente em matérias de análise estratégica, enquadramento regulatório e temas estruturantes com impacto no tecido económico e institucional. A Abreu Advogados renova a expectativa de uma colaboração produtiva e consistente, alinhada com os valores e ambição da Sociedade”, concluiu o escritório, em resposta à Advocatus.

O ex-candidato presidencial viu a sua campanha editorial “abalada” no final do ano passado devido a lista de clientes enquanto era advogado da Abreu Advogados. Na altura, um artigo da revista Sábado revelava que Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da firma de advogados, que agora regressa, e na sociedade LS2MM, Lda. Na altura, Marques Mendes divulgou a lista da sua empresa familiar, após autorização dos clientes, mas não da Abreu Advogados por colocar em causa o sigilo profissional.

A lista divulgada indicava 22 clientes da sua empresa, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves. Também a SIC Sociedade Independente de Comunicação, SA, aparece na lista pelo espaço de comentário que manteve, assim como a Medipress Sc Jornalística e Editorial, Lda, no âmbito de artigos de opinião.

Face à sua derrota na primeira volta das presidenciais, Marques Mendes assumiu a total responsabilidade. “Tomei a decisão de me candidatar depois de uma reflexão pessoal, cívica e política, e depois de mais de 40 anos de vida pública. Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha“, disse.

(Notícia atualizada às 17h25)