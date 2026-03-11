Mau tempo. Governo avança com programa de 40 milhões para proprietários limparem florestas

O ministro da Agricultura e Pescas anunciou esta quarta-feira, no distrito de Leiria, um programa de 40 milhões de euros para os proprietários florestais afetados pela depressão Kristin removeram as árvores caídas e limparem os terrenos. Numa visita à freguesia da Guia, no concelho de Pombal, um dos mais afetados pela tempestade de 28 de janeiro, José Manuel Fernandes colocou como fasquia limpar até ao final do ano as “zonas críticas”, estimadas em 30 mil hectares.

“Será impossível retirar todas as árvores que caíram, se calhar durante este ano, mas nas zonas críticas queremos que tal aconteça e há muito trabalho que está a ser feito”, sublinhou aos jornalistas.

O governante explicou que o ministério aguarda a publicação de legislação para poder apoiar os proprietários com um montante de 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e constituição de Operações Integradas de Gestão da Paisagem rápidas, “num trabalho que está a ser feito por todos”.

Estão envolvidas várias entidades e ministérios “neste objetivo de acelerar ao máximo, não só para recuperar rapidamente, como para evitar novas tragédias, nomeadamente os incêndios”, adiantou.

O ministro – que visitou uma zona florestal onde equipas do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) trabalham para desobstruir estradas florestais – pretende que o programa do Governo apoie os proprietários a retirar a madeira com valor económico e depois a limpar os terrenos “para não deixarem material combustível”, através de um incentivo de mil euros por hectare.

José Manuel Fernandes garantiu que até ao início de verão tem de estar desimpedidas as florestais usadas pelos meios de combate a incêndios e destacou o “esforço brutal” do Governo para dotar de material as comunidades intermunicipais, com a entrega de 18 máquinas de rasto.

“O meu apelo é que todas as máquinas que existem sejam usadas para este objetivo”, disse o governante, referindo que apenas um desses equipamentos está atualmente em atividade. Nos casos em que os proprietários não retirem o material lenhoso, o Governo avançou com uma alteração legislativa que permite às entidades do Estado atuar de forma que se evite os incêndios.

Segundo o ministro da Agricultura e das Pescas, trabalham diariamente 250 elementos de equipas florestais do ICNF na região Centro nas operações de desobstrução de estradas florestais, embora nos dias a seguir à tempestade tenham estado 900 operacionais no terreno.

Os concelhos mais severamente atingidos, de acordo com a avaliação do ICNF, foram Pombal, Leiria, Marinha Grande e Batalha, na região de Leiria. Só no concelho de Pombal, a passagem da depressão Kristin deixou obstruídos 2.400 quilómetros de estradas e caminhos florestais, tendo já sido desimpedidos cerca de 500 quilómetros, adiantou o presidente da Câmara, Pedro Pimpão.