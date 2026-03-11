Nove anos consecutivos entre os melhores empregadores do mundo

A British American Tobacco (BAT) foi novamente reconhecida com a certificação Top Employer 2026, atribuída pelo Top Employers Institute, consolidando a sua posição como referência global em práticas de Recursos Humanos. Este prémio distingue organizações que colocam as pessoas no centro da sua estratégia, promovendo um ambiente de trabalho de excelência, desenvolvimento contínuo, diversidade e bem-estar.

A certificação resulta de um processo de avaliação rigoroso que analisa seis áreas essenciais de Recursos Humanos, divididas em 20 tópicos, incluindo estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, atração de talento, formação, diversidade, equidade e inclusão, e bem-estar. Este ano, a BAT foi reconhecida em 44 países, abrangendo África, Ásia-Pacífico, Médio Oriente, América Latina e Europa, o maior número de mercados certificados de sempre pela empresa. Este reconhecimento reflete a consistência da sua proposta de valor, assente em três pilares: cuidado, crescimento e transformação. O cuidado traduz-se num ambiente inclusivo e respeitoso; o crescimento oferece oportunidades reais de desenvolvimento e aprendizagem contínua; e a transformação incentiva a participação ativa na mudança, inovação e novas formas de trabalhar.

Com mais de 47.000 colaboradores em todo o mundo, a BAT promove uma cultura inclusiva e diversificada, onde a diversidade de nacionalidades, experiências e perspetivas é considerada essencial para a inovação e sustentabilidade do negócio.

Para Álvaro Rodríguez de Codes, Diretor-Geral da BAT Portugal, “esta distinção global reflete o compromisso da BAT em criar progressão de carreira sustentável, baseada na confiança, no desenvolvimento e na diversidade. Estes pilares são cruciais para impulsionar a inovação e acelerar o crescimento nas Novas Categorias, demonstrando que estamos a construir Um Amanhã Melhor™, não só para a BAT, mas para a nossa equipa e mercados no seu todo”.

Francisco Serrano Torregrosa, Diretor de Recursos Humanos da BAT para Espanha e Portugal, reforça que colocar as pessoas no centro da organização é determinante para a transformação: “O propósito e o compromisso da BAT passa por construir uma cultura que promove o desenvolvimento, que cuida de cada pessoa e que acompanha a mudança. Na BAT Ibéria, demonstramos todos os dias que, para haver mudança, é fundamental começar pelas pessoas”.

A empresa continua a sua transição para um modelo sustentável, com produtos sem combustão que representam 18,2% das receitas do grupo. Em 2025, as receitas destas Novas Categorias atingiram 3,621 mil milhões de libras e a BAT pretende que 50% das receitas do grupo provenham de produtos não combustíveis até 2035.

Neste enquadramento, Portugal afirma-se como um hub estratégico para a inovação e para a liderança da transformação da BAT. O dinamismo do mercado português torna o país num parceiro relevante nesta transformação, já que as Novas Categorias representam cerca de 50% da receita da BAT em Portugal. Este papel reforça o contributo da BAT e o do país para construir um Futuro Sem Fumo.

Como parte deste compromisso contínuo, a BAT inaugurou oficialmente o novo espaço no Lagoas Park, em Oeiras, o ano passado. Este novo escritório, que acolhe uma equipa de cerca de 40 colaboradores diretos, representa um passo significativo na expansão da presença da BAT a nível nacional e reafirma a importância de Portugal, já que o país é um mercado estrategicamente importante.

O compromisso com a diversidade e inclusão é transversal, com 137 nacionalidades representadas a nível de gestão, 40% do Conselho e 34,9% da Direção executiva etnicamente diversos, e programas como Women in Leadership, que aumentaram a presença feminina para 40% nas lideranças seniores e 44,4% em cargos de gestão. O bem-estar dos colaboradores é promovido globalmente através do LiveWell Framework, presente em 80% dos mercados, integrando dimensões emocionais, físicas, financeiras e sociais.

O reconhecimento como Top Employer pelo nono ano consecutivo confirma que a BAT mantém práticas exemplares de gestão de pessoas e constrói uma cultura que valoriza os colaboradores, promove inovação e reforça o compromisso com um Amanhã Melhor™, impactando positivamente colaboradores, consumidores e mercados em todo o mundo.