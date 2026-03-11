Direto Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região
Um navio porta-contentores foi atingido por um projétil perto do estreito de Ormuz. Irão atacou uma base militar norte-americana no Kuwait.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região
{{ noCommentsLabel }}