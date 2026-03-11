Ataque ao Irão

Direto Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região

  • ECO
  • 7:29

Um navio porta-contentores foi atingido por um projétil perto do estreito de Ormuz. Irão atacou uma base militar norte-americana no Kuwait.

Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região

Irão. Indústria alerta para impacto “gravoso” nos custos

Patrícia Abreu,

Conflito no Médio Oriente acelerou escalada dos preços da energia, com reflexo nos custos de produção. Empresários não descartam cenários como fecho de unidades e despedimentos se situação se agravar.