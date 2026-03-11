Energia

Preços da eletricidade e gás em Portugal abaixo da média europeia. Exceção é o gás para as casas

O preço do gás que chega à casa dos consumidores portugueses compara mal com a média do bloco. É o sexto mais caro.

Os preços da eletricidade em Portugal estão abaixo da média europeia tanto para os consumidores domésticos como industriais, e o mesmo acontece com os preços do gás consumido pela indústria. Só o preço do gás que chega à casa dos consumidores portugueses é que compara mal com a média do bloco, sendo mesmo o sexto mais caro.

Estes dados, relativos ao primeiro semestre de 2025, são partilhado pelo gabinete de estatística europeu, o Eurostat, na edição de 2026 do boletim “A Energia na Europa”, o qual oferece uma visão geral das mais recentes tendências energéticas na UE. Os preços da eletricidade para os agregados familiares variaram entre os dez euros por cada 100 quilowatts-hora, na Hungria, e os 38 euros pela mesma quantidade de energia, na Alemanha. Em Portugal, estes preços cifraram-se nos 23,9 euros, ainda assim abaixo da média da União Europeia, de 28,7 euros.

Preços da eletricidade para consumidores domésticos

Fonte: Eurostat

 

Já olhando aos preços da eletricidade praticados no segmento industrial, o país que mais cobra na UE é a Irlanda — 27,3 euros por 100 kWh, enquanto a Finlândia está no extremo oposto, nos oito euros. Portugal fica apenas seis lugares acima do “campeão dos preços baixos” para a indústria, ao cobrar 13,2 euros, quando a média europeia chega aos 19 euros.

Preços da eletricidade para consumidores industriais

Fonte: Eurostat

 

No caso do gás, Portugal também compara bem no que diz respeito aos preços industriais. Exibia preços 5,5 euros por 100 kWh, abaixo dos 6,6 euros da União Europeia e quase metade do país onde mais se paga, a Suécia, que conta 10,5 euros. A Bulgária fica apenas sete posições abaixo de Portugal, favorecida, com preços de 4,7 euros. Noruega, Malta, Liechtenstein, Chipre e Islândia aparecem no final da tabela, dada a falta de dados.

Preços do gás para os consumidores domésticos

Fonte Eurostat

 

Contudo, entre as várias comparações positivas, há uma exceção à regra: Portugal ultrapassa os preços médios da União Europeia no que diz respeito ao gás que é distribuído pelos consumidores domésticos, sendo mesmo o sexto país com preços mais altos. A Suécia, em primeiro lugar, paga 21,3 euros por cada 100 MWh.

Preços do gás para consumidores industriais

Fonte: Eurostat

 

Ainda assim, olhando à comparação entre gás e eletricidade, os consumidores industriais pagam mais do dobro pela mesma quantidade de energia se optarem por usar eletricidade em detrimento do gás. A mesma tendência se verifica no caso dos consumidores domésticos: os 12,7 euros por 100 kWh, que ultrapassam a média europeia, são ainda assim quase metade dos 23,9 euros que os domésticos pagam pela mesma quantidade de energia. No entanto, uma ressalva: sendo que os consumidores industriais são taxados de acordo com as emissões poluentes de que são responsáveis, o uso de gás, no balanço final, pode não compensar — e muitas vezes não compensa mesmo.

