Preços da eletricidade e gás em Portugal abaixo da média europeia. Exceção é o gás para as casas

Os preços da eletricidade em Portugal estão abaixo da média europeia tanto para os consumidores domésticos como industriais, e o mesmo acontece com os preços do gás consumido pela indústria. Só o preço do gás que chega à casa dos consumidores portugueses é que compara mal com a média do bloco, sendo mesmo o sexto mais caro.

Estes dados, relativos ao primeiro semestre de 2025, são partilhado pelo gabinete de estatística europeu, o Eurostat, na edição de 2026 do boletim “A Energia na Europa”, o qual oferece uma visão geral das mais recentes tendências energéticas na UE. Os preços da eletricidade para os agregados familiares variaram entre os dez euros por cada 100 quilowatts-hora, na Hungria, e os 38 euros pela mesma quantidade de energia, na Alemanha. Em Portugal, estes preços cifraram-se nos 23,9 euros, ainda assim abaixo da média da União Europeia, de 28,7 euros.

Preços da eletricidade para consumidores domésticos

Já olhando aos preços da eletricidade praticados no segmento industrial, o país que mais cobra na UE é a Irlanda — 27,3 euros por 100 kWh, enquanto a Finlândia está no extremo oposto, nos oito euros. Portugal fica apenas seis lugares acima do “campeão dos preços baixos” para a indústria, ao cobrar 13,2 euros, quando a média europeia chega aos 19 euros.

Preços da eletricidade para consumidores industriais

No caso do gás, Portugal também compara bem no que diz respeito aos preços industriais. Exibia preços 5,5 euros por 100 kWh, abaixo dos 6,6 euros da União Europeia e quase metade do país onde mais se paga, a Suécia, que conta 10,5 euros. A Bulgária fica apenas sete posições abaixo de Portugal, favorecida, com preços de 4,7 euros. Noruega, Malta, Liechtenstein, Chipre e Islândia aparecem no final da tabela, dada a falta de dados.

Preços do gás para os consumidores domésticos

Contudo, entre as várias comparações positivas, há uma exceção à regra: Portugal ultrapassa os preços médios da União Europeia no que diz respeito ao gás que é distribuído pelos consumidores domésticos, sendo mesmo o sexto país com preços mais altos. A Suécia, em primeiro lugar, paga 21,3 euros por cada 100 MWh.

Preços do gás para consumidores industriais

Ainda assim, olhando à comparação entre gás e eletricidade, os consumidores industriais pagam mais do dobro pela mesma quantidade de energia se optarem por usar eletricidade em detrimento do gás. A mesma tendência se verifica no caso dos consumidores domésticos: os 12,7 euros por 100 kWh, que ultrapassam a média europeia, são ainda assim quase metade dos 23,9 euros que os domésticos pagam pela mesma quantidade de energia. No entanto, uma ressalva: sendo que os consumidores industriais são taxados de acordo com as emissões poluentes de que são responsáveis, o uso de gás, no balanço final, pode não compensar — e muitas vezes não compensa mesmo.