Produção automóvel em Portugal recua 13% em fevereiro

A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas recuou 13% em fevereiro, em termos homólogos, para 24.670 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgados esta quarta-feira. O segundo mês do ano foi marcado pelas tempestades que causaram “danos muito significativos” nas empresas do setor.

Em termos acumulados, nos dois meses do ano, saíram das fábricas instaladas em Portugal 46.416 veículos, o que representa uma quebra de 10,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Apesar da redução, a ACAP assinalou que o setor continua a ser um elemento importante na balança comercial portuguesa, uma vez que “98,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, ao absorver 90,2% da produção nacional, destacando-se Alemanha (20,3%), Itália (15,1%), França (14,2%) e Espanha (9,9%).

O mercado americano, com o Chile a somar uma quota de 3,4%, ocupa o segundo lugar, com 3,5% das exportações. O continente africano encontra-se no terceiro lugar com 3% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Em relação à montagem de pesados, no segundo mês do ano foram montados 21 veículos pesados, o equivalente a uma descida de 16% em termos homólogos. Em termos acumulados, nos dois meses de 2026, a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 6,1% face igual período do ano anterior, representando 35 veículos montados em 2026.

De janeiro a fevereiro, foram exportados 91,4% dos veículos montados em Portugal, representando 32 unidades. A Alemanha (59,4%) e a Inglaterra (40,6%) são os únicos destinos destas exportações.