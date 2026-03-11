PwC assessora a IVC Evidensia na aquisição do Hospital Veterinário Aristocão

A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na aquisição do Hospital Veterinário Aristocão em Torres Vedras. Esta aquisição marca mais um passo do grupo no seu plano de expansão em Portugal, no qual a PwC tem participado.

No âmbito desta transação, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, e assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão da operação.

A equipa jurídica da PwC, que coordenou a transação, foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva, Yelyzaveta Lemeshko e Martim Alves Mimoso, advogados da mesma área de prática.

A equipa de Financial due diligence foi liderada por Ana Silva, com o apoio de Patrícia Jacinto, Carolina Vilarinho e Catarina Perestrelo, a equipa de laboral foi liderada pelo coordenador da área de direito laboral Levi França Machado, com o apoio de Carolina Bonina Cariano e João Sismeiro Pereira, e a equipa de Imobiliário foi liderada pelo coordenador da área de direito imobiliário Fernando Costal Carinhas, com o apoio de Maria Cabral Azevedo.