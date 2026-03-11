Santini abre a porta a jovens que queiram conciliar trabalho e estudos

A Santini está à procura de jovens que queiram juntar aos seus estudos um trabalho a tempo parcial. A cadeia de geladarias acaba de lançar o Santini Estudante, que prevê o pagamento do correspondente ao salário mínimo nacional, do subsídio de refeição e de prémios. A duração mínima é de um mês.

“Este é o primeiro programa estruturado da Santini especificamente direcionado para estudantes“, anuncia a administradora, Marta de Botton, em declarações ao ECO.

“A sua criação surge da vontade de reforçar a ligação da marca às gerações mais jovens, proporcionando-lhes uma primeira experiência profissional. Paralelamente, temos registado uma procura crescente por parte de estudantes interessados em inicial o seu percurso profissional connosco, o que reforçou a pertinência de estruturar esta iniciativa“, detalha a responsável.

As candidaturas a este novo programa já estão abertas e estão definidos os seguintes requisitos: os jovens devem ter, pelo menos, 16 anos, frequentar o ensino secundário, profissional ou superior (é pedido um comprovativo de matrícula ou frequência escolar atualizado) e viver ou estudar perto de uma das lojas desta cadeia.

Em contrapartida, oferece-se uma experiência com um mínimo de um mês (pode ser renovada mediante a avaliação de desempenho e as necessidades operacionais), com um horário diário de quatro horas, folgas rotativas (de acordo com a escala da loja), remuneração correspondente ao salário mínimo proporcional ao número de horas trabalhadas e subsídio de refeição de 10,20 euros (em cartão)

“Os estudantes integram a Santini através de um contrato de trabalho a tempo parcial, cumprindo integralmente a legislação laboral em vigor. Procuramos garantir uma experiência profissional e compatível com o percurso académico dos participantes“, explica ainda Marta de Botton.

Além disso, estão previstos dois prémios: um equivalente a 10% da retribuição base mensal atribuído aos estudantes que mantenham a regularidade e empenho; Outro para os estudantes que concluam o ano letivo com média igual ou superior a 14 valores, sendo que, nesse caso, o prémio é “atribuído em plafond na aquisição de produtos Santini” e corresponde a dez vezes a nota obtida.

É ainda garantida flexibilidade, podendo os horários ser ajustados, durante o período de exames ou avaliações escolares, mediante solicitação do estudante e aprovação da gestão de loja e da coordenação de recursos humanos.

"O objetivo é proporcionar uma experiência completa do funcionamento diário de uma loja Santini.” Marta de Botton Administradora da Santini

Quanto às funções que serão desempenhadas pelos selecionados, a administrativa indica que os jovens irão integrar, sobretudo, “funções de apoio em loja, com contacto direto com o cliente, preparação e reposição de produto e organização de espaço”. “O objetivo é proporcionar uma experiência completa do funcionamento diário de uma loja Santini”, sublinha Marta de Botton, que assegura que cada estudante terá “acompanhamento próximo” por parte da equipa da loja e da respetiva chefia, “incluindo formação inicial e feedback regular ao longo do programa“.

Já no que diz respeito às vagas disponíveis, a responsável não detalha um número, mas atira que as oportunidades serão “ajustadas às necessidades operacionais das lojas e à capacidade de garantir acompanhamento de qualidade a cada participante“.

“Este programa também nos permite identificar jovens com elevado potencial. Sempre que exista interesse mútuo e disponibilidade de vagas, a Santini poderá propor a continuidade da colaboração“, acrescenta Marta de Botton.

“No entanto, importa sublinhar que o objetivo principal desta iniciativa é proporcionar uma primeira experiência profissional enriquecedora, mantendo como prioridade o percurso académico dos estudantes. Qualquer eventual integração futura dependerá do desempenho demonstrado, e das necessidades das lojas, sempre respeitando o equilíbrio com a vida académica”, observa a mesma.