Teixeira Duarte cria nova unidade de negócio para obras de menor dimensão

Especializada em grandes obras, a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções criou uma nova unidade de negócio direcionada para projetos até média dimensão, anunciou a construtora em comunicado. Através da Arch, a empresa reforça a aposta nos segmentos residencial, industrial e retalho.

“A criação da ARCH representa um passo estratégico do Grupo na área da construção, onde é tradicionalmente reconhecido pela execução de grandes projetos”, revela a empresa em comunicado. Para Miguel Talone, administrador da construtora, que está presente em grandes projetos, como a Alta Velocidade, “o mercado tem evoluído de forma significativa e a Teixeira Duarte é solicitada para projetos com exigências cada vez mais amplas“.

“Foi nesse contexto que quisemos disponibilizar uma unidade dedicada a projetos até média dimensão”, explica, acrescentando que “o objetivo da Arch “é transportar para essa escala o know-how técnico e a qualidade que caracterizam os projetos construídos pela Teixeira Duarte”.

A nova unidade de negócio conta com uma equipa própria e será liderada por Micael Rito, com uma longa carreira na empresa, onde desempenhava o cargo de gestor de projetos. “Mantemos o rigor e a missão de ‘fazer bem’, com uma estrutura pensada para responder a novos perfis de clientes e projetos. Na ARCH acreditamos numa abordagem próxima e atenta ao detalhe, onde cada projeto é desenvolvido com propósito e exigência, acrescentando valor tangível ao que entregamos”, afirma o diretor-geral da Arch citado no mesmo comunicado.

A Arch estará presente em três segmentos. O primeiro é o residencial, onde estará focada na construção do segmento médio-alto e também na reabilitação contribuindo para a valorização urbana.

Outro dos segmentos é a área Industrial, com a empresa a adiantar que tem como missão criar, modernizar e ampliar “infraestruturas ajustadas a contextos técnicos exigentes”. Por fim, no retalho e serviços, “através da criação de espaços que reforçam o posicionamento das marcas e as ajudam a alcançar os seus objetivos”.

“Mantendo os valores da marca-mãe – Engenho, Verdade e Compromisso –, a ARCH reúne uma equipa experiente, ágil e multidisciplinar, preparada para responder às necessidades especiais destes segmentos”, adianta a construtora, acrescentando que “esta estrutura prima pela abordagem personalizada aos projetos e relação próxima aos clientes em todas as fases da obra”.

Segundo explica ainda a empresa, com a nova unidade os “mesmos padrões de exigência passam agora a ser aplicados numa maior amplitude de projetos, garantindo elevados níveis de especialização”.