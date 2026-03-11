Empresas

Teixeira Duarte cria nova unidade de negócio para obras de menor dimensão

Especializada em grandes projetos, a construtora decidiu lançar a Arch para se focar em empreitadas de menor dimensão, uma aposta estratégica para se afirmar noutros segmentos.

Especializada em grandes obras, a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções criou uma nova unidade de negócio direcionada para projetos até média dimensão, anunciou a construtora em comunicado. Através da Arch, a empresa reforça a aposta nos segmentos residencial, industrial e retalho.

“A criação da ARCH representa um passo estratégico do Grupo na área da construção, onde é tradicionalmente reconhecido pela execução de grandes projetos”, revela a empresa em comunicado. Para Miguel Talone, administrador da construtora, que está presente em grandes projetos, como a Alta Velocidade, “o mercado tem evoluído de forma significativa e a Teixeira Duarte é solicitada para projetos com exigências cada vez mais amplas“.

“Foi nesse contexto que quisemos disponibilizar uma unidade dedicada a projetos até média dimensão”, explica, acrescentando que “o objetivo da Arch “é transportar para essa escala o know-how técnico e a qualidade que caracterizam os projetos construídos pela Teixeira Duarte”.

A nova unidade de negócio conta com uma equipa própria e será liderada por Micael Rito, com uma longa carreira na empresa, onde desempenhava o cargo de gestor de projetos. “Mantemos o rigor e a missão de ‘fazer bem’, com uma estrutura pensada para responder a novos perfis de clientes e projetos. Na ARCH acreditamos numa abordagem próxima e atenta ao detalhe, onde cada projeto é desenvolvido com propósito e exigência, acrescentando valor tangível ao que entregamos”, afirma o diretor-geral da Arch citado no mesmo comunicado.

A Arch estará presente em três segmentos. O primeiro é o residencial, onde estará focada na construção do segmento médio-alto e também na reabilitação contribuindo para a valorização urbana.

Outro dos segmentos é a área Industrial, com a empresa a adiantar que tem como missão criar, modernizar e ampliar “infraestruturas ajustadas a contextos técnicos exigentes”. Por fim, no retalho e serviços, “através da criação de espaços que reforçam o posicionamento das marcas e as ajudam a alcançar os seus objetivos”.

“Mantendo os valores da marca-mãe – Engenho, Verdade e Compromisso –, a ARCH reúne uma equipa experiente, ágil e multidisciplinar, preparada para responder às necessidades especiais destes segmentos”, adianta a construtora, acrescentando que “esta estrutura prima pela abordagem personalizada aos projetos e relação próxima aos clientes em todas as fases da obra”.

Segundo explica ainda a empresa, com a nova unidade os “mesmos padrões de exigência passam agora a ser aplicados numa maior amplitude de projetos, garantindo elevados níveis de especialização”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Teixeira Duarte cria nova unidade de negócio para obras de menor dimensão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Dualis Capital reduz para menos de 5% na Teixeira Duarte

Patrícia Abreu,

Cerca de três meses depois de ter voltado a ter menos de 10% na construtora, a sociedade dos empresários Eduardo Sardo e Gaspar da Silva reduziu para menos de 5% no capital da empresa.