Treze anos de prisão para líderes de antigo partido neonazi grego Aurora Dourada
Entre os crimes atribuídos ao partido neonazi Aurora Dourada estão o espancamento de pescadores egípcios em 2012 e o assassínio do rapper antifascista Pavlos Fyssas em 2013.
Os dirigentes do extinto partido neonazi grego Aurora Dourada foram esta quarta-feira condenados a 13 anos de prisão por um tribunal de recurso de Atenas, pelo assassínio de um rapper em 2013, noticiou a agência grega ANA.
Na quarta-feira passada, o tribunal de segunda instância considerou culpados de “pertença e direção de uma organização criminosa” o fundador e antigo líder da Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, e um ex-eurodeputado, Yannis Lagos, cabendo ainda à presidente do tribunal, Fotini Athanassiou, decidir sobre as penas a aplicar-lhes.
Outros quatro antigos dirigentes do partido atualmente desaparecido da arena política grega foram condenados à mesma pena de prisão, no final deste longo julgamento de recurso iniciado em junho de 2022. Alguns, entre os quais Yannis Lagos, já estão atrás das grades desde a sua condenação em primeira instância, em 2020.
Entre os crimes atribuídos ao partido neonazi Aurora Dourada, que possuía deputados no parlamento grego no auge da crise financeira, estão o espancamento de pescadores egípcios em 2012 e o assassínio do rapper antifascista Pavlos Fyssas em 2013. O autor, Giorgos Roupakias, foi condenado por homicídio e sentenciado a prisão perpétua.
No total, 42 dirigentes da Aurora Dourada foram julgados em segunda instância, após um julgamento inicial de cinco anos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Treze anos de prisão para líderes de antigo partido neonazi grego Aurora Dourada
{{ noCommentsLabel }}