5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros, enquanto decorre a sessão de apresentação dos resultados de 2025 do Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) em Portugal. O INE e o Eurostat vão divulgar indicadores que vão da construção aos preços agrícolas. A Agência Internacional de Energia publica o seu relatório mensal sobre o mercado do petróleo.

Reunião de Conselho de Ministros

O Governo reúne-se esta manhã de quinta-feira em Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa. Segue-se uma conferência de imprensa pelas 15h30. Na quarta-feira, Montenegro confirmou que o Executivo vai reunir-se na próxima semana com parceiros sociais para negociar lei do trabalho.

Evolução do setor da construção



O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar os índices de produção, emprego, remunerações na construção relativos a janeiro. O gabinete de estatística irá também revelar dados do comércio internacional também referentes ao primeiro mês do ano.

Financiamento do BEI a Portugal

No Ministério das Finanças decorre a sessão de apresentação dos resultados de 2025 do Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) em Portugal. Em 2024, o grupo investiu 2,1 mil milhões de euros em Portugal.

Petróleo em destaque

A Agência Internacional de Energia (AIE) vai divulgar o relatório mensal do mercado do petróleo, numa altura em que o conflito no Médio Oriente conduziu a uma escalada dos preços do petróleo até níveis que não eram vistos desde 2022, marcado pela invasão russa à Ucrânia.

Indicadores do Eurostat

O Eurostat publica o índice de preços agrícolas referentes ao 4º trimestre de 2025 e mede o índice de preços no consumidor do ano passado. Em janeiro, o gabinete de estatísticas europeu revelou que o índice de preços no consumidor manteve a tendência de descida, ficando 0,3 pontos percentuais abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE) para a inflação.