Andaz estreia-se em Portugal com hotel na baixa de Lisboa

Hotel da Hyatt reforça presença de marcas internacionais de luxo na hotelaria da capital. Tem 170 quartos e localiza-se na Rua do Comércio.

A Hyatt Hotels Corporation reforça a sua presença em Portugal com a abertura do Andaz Lisbon nesta terça-feira. É a estreia da marca lifestyle de luxo do grupo em Portugal. A nova unidade hoteleira localiza-se na Rua do Comércio, na Baixa pombalina, junto à Praça do Comércio e ao Arco da Rua Augusta, e amplia a presença de cadeias internacionais de luxo no centro histórico da capital.

O Andaz Lisbon conta com 170 quartos e suítes, com áreas entre 22 m² e 99 m², e vistas sobre vários marcos da cidade, incluindo o Castelo de São Jorge e o rio Tejo. Combina design contemporâneo com referências à identidade cultural de Lisboa, incorporando materiais associados à tradição portuguesa, como cortiça, azulejos, pedra e madeira de mogno.

Segundo Cajetan Araujo, diretor-geral do hotel, este hotel pretende posicionar-se como um ponto de encontro entre hóspedes e residentes, explorando a ligação entre hotelaria, cultura local e experiências urbanas. A abertura do Andaz Lisbon representa a entrada da marca Andaz no mercado português e reforça a estratégia da Hyatt de expandir o seu portefólio lifestyle na Europa.

“Lisboa é uma cidade definida por uma história rica, criatividade e individualidade, e esta propriedade reflete esse espírito através do seu design, narrativa e colaborações locais, seguindo a nossa abordagem com a marca Andaz de estar profundamente enraizada nos locais onde nos inserimos, proporcionando experiências enriquecedoras para os nossos hóspedes”, diz Amar Lalvani, presidente e diretor criativo de lifestyle da Hyatt.

A componente gastronómica assume um papel central na proposta do hotel. O restaurante Luzzi, localizado no terraço do edifício, aposta numa abordagem contemporânea à cozinha portuguesa, com influência da tradição marítima do país e uma oferta de cocktails e programação musical. No piso térreo, o Andaz Lounge funciona como espaço social aberto à cidade, inspirado nos quiosques lisboetas e dedicado a propostas destreetfood portuguesa, café artesanal e bebidas locais.

O Andaz Lisbon inclui ainda um ginásio equipado com tecnologia da Technogym e prevê inaugurar um spa numa fase posterior. Paralelamente, o hotel integra uma programação artística que inclui a exposição de obras de artistas nacionais e internacionais, numa tentativa de refletir a dinâmica cultural contemporânea da cidade.

Com a chegada do Andaz, o grupo Hyatt amplia o seu portefólio no país e reforça a aposta no segmento premium, num mercado impulsionado pelo crescimento do turismo internacional e pela valorização do centro histórico da capital.