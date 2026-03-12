Antas da Cunha Ecija assessora Nolita na entrada da Vieira de Castro no capital social

A Antas da Cunha Ecija anuncia a assessoria prestada à Nolita, Lda. e aos seus fundadores – Maria Fernanda Cabral de Vasconcelos Gama e Nuno Miguel Moreira Lopes Gama – na operação de reforço de capital que culminou na entrada da Vieira de Castro, um grupo português do setor alimentar, no capital social da empresa.

A equipa da Antas da Cunha Ecija que esteve envolvida na negociação do Acordo de Investimento e Parassocial, e na preparação de toda a documentação societária e contratual exigida neste tipo de operação, foi composta por Amílcar Silva (Sócio), Joana Soares Quirino (Of Counsel) e Tânia Nogueira (Associada). No âmbito desta operação, foram ainda aprovadas as deliberações necessárias à implementação da nova estrutura acionista – incluindo a adoção de um modelo de governação ajustado à nova fase de crescimento da Nolita.

De acordo com Amílcar Silva, Sócio da Antas da Cunha Ecija sublinha que “a Nolita faz parte de uma nova geração de marcas cuja prioridade é o consumidor. Nesse sentido, atenta aos seus hábitos de consumo, aposta na tecnologia e na inovação como forma de demonstrar que é possível disponibilizar alimentos que conciliam, de forma harmoniosa, nutrição e sabor, sem abrir mão do prazer de comer bem”. E acrescenta: “Esta operação irá permitir à Nolita reforçar o seu alcance internacional e o seu capital tecnológico, em linha com as novas preferências de um mercado alimentar global tendencialmente associado a estilos de vida mais saudáveis, ao mesmo tempo que irá contribuir para a consolidação da presença da Vieira no segmento de alimentos ‘premium’, saudáveis e de elevado valor acrescentado”. Amílcar Silva revela ainda que, “concluída a operação, Maria Fernanda Cabral de Vasconcelos Gama e Nuno Miguel Moreira Lopes Gama irão continuar a fazer parte da estrutura acionista, e a cofundadora irá manter-se como administradora executiva”.

A Nolita é uma marca portuguesa sediada no Porto e criada em 2019, especializada em granolas, frutos secos caramelizados e preparados funcionais, posicionada no segmento premium e saudável da indústria alimentar, operando através de retalho, venda por grosso e e-commerce.

A Vieira de Castro nasceu em 1943, em Vila Nova de Famalicão, com a abertura da confeitaria e salão de chá “A Vieira de Castro”. Especialista na produção de bolachas, amêndoas e rebuçados, é responsável por produtos icónicos como a Bolacha de Água e Sal, as Amêndoas Cláudias e os Rebuçados Flocos de Neve. Ao longo de mais de oito décadas, o grupo consolidou-se como uma referência no setor alimentar, combinando tradição, inovação e escala industrial. Atualmente, as suas unidades de produção em Famalicão registam um volume de negócios anual de cerca de 50 milhões de euros, com mais de metade da faturação a ser gerada em mercados internacionais, abrangendo mais de 50 países, do Japão aos Estados Unidos, e empregando aproximadamente 250 colaboradores.