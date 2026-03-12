Com mira nos caças, Eurofighter reúne com empresas nacionais

Com mira nos futuros caças da Força Aérea Portuguesa, o programa Eurofighter reuniu esta quinta-feira em Lisboa com empresas nacionais para “identificar novas oportunidades de colaboração”. O encontro segue-se ao memorando de entendimento fechado em outubro passado com a AED Cluster.

O primeiro “Eurofighter Industry Day” — promovido pela Airbus Defence and Space, em representação do consórcio Eurofighter e dos seus parceiros — teve “como objetivo apresentar o programa Eurofighter à indústria nacional e identificar novas oportunidades de colaboração europeia no âmbito do maior programa europeu de Defesa atualmente em curso, bem como da sua futura evolução”, informa a Airbus em nota enviada às redações.

“A Airbus reuniu os principais stakeholders do ecossistema Eurofighter, incluindo a Eurofighter GmbH, a Leonardo, a BAE Systems, a Eurojet GmbH e a MBDA, bem como uma representação significativa de fornecedores europeus do programa e um grupo selecionado de empresas portuguesas, com o apoio do AED Cluster Portugal”, informa, sem detalhar o número, nem as empresas nacionais que participarem nesse encontro.

Com os caças F-16 da Força Aérea Portuguesa em fim de vida no mercado aguarda-se o arranque do seu processo de substituição. Na corrida, o Eurofighter enfrenta a concorrência dos americanos Lockheed Martim (que produzem os F-35) e os suecos da SAAB que produzem os Gripen. Todos têm acenado com eventuais parcerias com a indústria portuguesa e a possível entrada na cadeia de fornecimento destes fabricantes como uma forma de ganhar vantagem no momento de decisão.

Fundado por quatro países parceiros — Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido —, com seis clientes de exportação, o programa Eurofighter suporta atualmente mais de 100.000 postos de trabalho junto de cerca de 400 fornecedores na Europa, segundo informação prestada pela Airbus.