Doença renal crónica em Espanha aumenta com mais de 68 000 pessoas em tratamento renal substitutivo

A cada 75 minutos, uma pessoa inicia um tratamento de diálise ou recebe um transplante renal em Espanha, o que reflete o impacto crescente desta patologia, que deteriora progressivamente a função dos rins até impedir que filtrem corretamente o sangue.

Atualmente, mais de 68 000 pessoas necessitam de tratamento renal substitutivo em Espanha, um número que aumenta a cada ano. Do total de pacientes, 43% estão em diálise e 57% vivem com um transplante renal. Além disso, vários estudos apontam que a doença renal crónica poderá estar entre as cinco principais causas de morte no mundo em 2040.

«Em fases avançadas, a doença renal implica mudanças profundas na vida quotidiana dos pacientes, que passam a depender de tratamentos complexos e de um acompanhamento médico contínuo», afirma Daniel Gallego, presidente da Federação Nacional de Associações para a Luta contra as Doenças Renais (Alcer).

Os especialistas destacam a importância de uma abordagem coordenada entre diferentes profissionais de saúde para melhorar a deteção precoce e o acompanhamento dos pacientes. Neste sentido, a Dra. Meritxell Ibernon, chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, destaca que «a atenção multidisciplinar é fundamental numa doença crónica que geralmente é assintomática até fases avançadas».

Em Espanha, a B. Braun, através da sua divisão especializada em cuidados renais Avitum, gere uma rede de 12 centros de diálise convencionados com a Segurança Social em sete comunidades autónomas, onde são realizados mais de 156 000 tratamentos por ano.

Neste contexto, a empresa promove a iniciativa «O seu cuidado muda a sua vida todos os dias», que valoriza o papel da enfermagem em diálise. «O tratamento da doença renal crónica não é apenas tecnologia; é também acompanhamento e cuidados integrais para melhorar o bem-estar do paciente», afirma Núria Ibáñez, diretora da divisão Avitum da B. Braun Espanha.