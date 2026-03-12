Plano para a habitação

Direto Governo aprovou três diplomas para a habitação, mas vai partilhar detalhes primeiro com partidos. Siga aqui

Executivo vai mudar lei para que um só herdeiro possa desbloquear heranças indivisas. Conselho de Ministros aprova ainda uma medida para acelerar a decisão judicial que permite despejo de inquilinos.

O Governo vai aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, um novo pacote de medidas para tentar responder à crise da habitação. Entre elas está uma iniciativa dirigida às chamadas heranças indivisas: o Executivo quer criar um processo especial para a venda de imóveis nestas situações, permitindo que um único herdeiro possa pôr fim à indivisão e desencadear a venda do imóvel, seja ele urbano ou rural. O pacote inclui ainda mudanças nos mecanismos de despejo em casos de incumprimento reiterado, com o objetivo de acelerar as decisões judiciais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo aprovou três diplomas para a habitação, mas vai partilhar detalhes primeiro com partidos. Siga aqui

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Um só herdeiro vai poder desbloquear heranças indivisas

ECO,

Medida visa canalizar habitações para o mercado. Conselho de Ministros deve aprovar também outra medida para acelerar a decisão judicial que permite despejo de inquilinos em incumprimento reiterado.