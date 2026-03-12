Em que ponto está a reforma da lei do trabalho? Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Os patrões deram por encerradas as negociações na Concertação Social sobre a nova lei do trabalho. Mas já mostraram abertura para voltar à discussão, depois do apelo deixado pelo novo Chefe de Estado. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre os milhares de subsídios de desemprego anulados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) por incumprimento dos deveres associados e ainda sobre os desafios persistentes que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho.
