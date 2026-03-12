Ercros. Maior acionista com 6,28% do capital vai vender na OPA da Bondalti

O maior acionista individual da Ercros e um dos primeiros a criticar o valor oferecido pela Bondalti na oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre a gigante espanhola vai aceitar os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa. O advogado Víctor Manuel Rodríguez Martín, que controla 6,28% do capital da química catalã, junta-se ao fundo francês Oddo, informando que vai aceitar a OPA.

A um dia do fim do prazo de aceitação da Oferta, o advogado, que reforçou a sua participação na empresa já após o lançamento da OPA, em março de 2024, explicou que continua a considerar que “o valor da Ercros é superior ao preço oferecido pela Bondalti, mas não podemos ficar e verificar isso com o mesmo presidente no comando“, disse ao elEconomista, deixando críticas a Antoni Zabalza, que liderou a empresa nos últimos anos.

A Ercros tem atravessado um período muito negativo, tendo agravado em mais de 4,5 vezes os prejuízos em 2025, terminando o ano com um resultado líquido negativo de 53,6 milhões de euros. A empresa, que culpa a crise do setor na Europa pelos maus resultados, passou de lucros de 27,6 milhões em 2023 a prejuízos de 12 milhões de euros, em 2024, prejuízos que dispararam em 2025.

Víctor Manuel Rodríguez Martín lamentou o desempenho da atual gestão, considerando que a OPA “é o resultado de uma gestão terrível por parte do presidente e do conselho de administração e os únicos que sofrem são os acionistas”, lamenta.

“A escolha é Bondalti ou Zabalza, e a resposta parece óbvia“, atirou, acrescentando que “o futuro da Ercros não podia continuar nas mesmas mãos”.

Pequenos investidores decisivos

Com 72% das ações distribuídas por pequenos investidores, são estes que vão ditar o desfecho da oferta. Segundo a informação disponibilizada no site da empresa, Víctor Rodríguez Martín é o maior acionista, com 6,28% do capital, seguindo-se o empresário Joan Casas Galofré, com 6,02%. Montserrat García Pruns, mulher de Galofré, controla 3,61%. Ou seja, o casal detém cerca de 10% do capital.

Além dos 4,9% do Oddo, há ainda uma posição de 4,88% do fundo norte-americano Dimensional Fund. O fundo Santander Small Caps España detém 1,05% e Francesc Xavier Casas Galofré controla outros 1,17%. Tudo somado, estas participações acima de 1% totalizam 27,92% do capital, estando o restante disperso em bolsa.