Ercros. Maior acionista com 6,28% do capital vai vender na OPA da Bondalti
Segundo acionista de referência da Ercros confirmou que vai vender os seus títulos na OPA, que termina amanhã. Com estas duas posições, Bondalti já garante mais de 11% do capital.
O maior acionista individual da Ercros e um dos primeiros a criticar o valor oferecido pela Bondalti na oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre a gigante espanhola vai aceitar os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa. O advogado Víctor Manuel Rodríguez Martín, que controla 6,28% do capital da química catalã, junta-se ao fundo francês Oddo, informando que vai aceitar a OPA.
A um dia do fim do prazo de aceitação da Oferta, o advogado, que reforçou a sua participação na empresa já após o lançamento da OPA, em março de 2024, explicou que continua a considerar que “o valor da Ercros é superior ao preço oferecido pela Bondalti, mas não podemos ficar e verificar isso com o mesmo presidente no comando“, disse ao elEconomista, deixando críticas a Antoni Zabalza, que liderou a empresa nos últimos anos.
A Ercros tem atravessado um período muito negativo, tendo agravado em mais de 4,5 vezes os prejuízos em 2025, terminando o ano com um resultado líquido negativo de 53,6 milhões de euros. A empresa, que culpa a crise do setor na Europa pelos maus resultados, passou de lucros de 27,6 milhões em 2023 a prejuízos de 12 milhões de euros, em 2024, prejuízos que dispararam em 2025.
Víctor Manuel Rodríguez Martín lamentou o desempenho da atual gestão, considerando que a OPA “é o resultado de uma gestão terrível por parte do presidente e do conselho de administração e os únicos que sofrem são os acionistas”, lamenta.
“A escolha é Bondalti ou Zabalza, e a resposta parece óbvia“, atirou, acrescentando que “o futuro da Ercros não podia continuar nas mesmas mãos”.
Pequenos investidores decisivos
Com 72% das ações distribuídas por pequenos investidores, são estes que vão ditar o desfecho da oferta. Segundo a informação disponibilizada no site da empresa, Víctor Rodríguez Martín é o maior acionista, com 6,28% do capital, seguindo-se o empresário Joan Casas Galofré, com 6,02%. Montserrat García Pruns, mulher de Galofré, controla 3,61%. Ou seja, o casal detém cerca de 10% do capital.
Além dos 4,9% do Oddo, há ainda uma posição de 4,88% do fundo norte-americano Dimensional Fund. O fundo Santander Small Caps España detém 1,05% e Francesc Xavier Casas Galofré controla outros 1,17%. Tudo somado, estas participações acima de 1% totalizam 27,92% do capital, estando o restante disperso em bolsa.
