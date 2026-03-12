Família Masaveu investe mais sete milhões em ações da EDP

No espaço de menos de três meses, Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, investiu cerca de 23 milhões de euros em ações da elétrica nacional.

Em comunicado enviado ao mercado, a EDP adiantou esta quinta-feira que Fernando Masaveu Herrero realizou várias operações de aquisição de títulos da EDP entre os dias 6 e 11 de março. No total, adquiriu 1,66 milhões de ações ao preço médio de 4,2169 euros.

Em janeiro o mesmo responsável já havia investido mais 16 milhões de euros em ações da elétrica. O grupo Masaveu é o segundo maior acionista da EDP, através da Oppidum Capital, com cerca de 7%.