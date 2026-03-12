Mercados

Família Masaveu investe mais sete milhões em ações da EDP

  • ECO
  • 18:32

Em janeiro, Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, investiu mais 16 milhões de euros em ações da elétrica. Agora aplicou mais sete milhões.

No espaço de menos de três meses, Fernando Masaveu Herrero, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, investiu cerca de 23 milhões de euros em ações da elétrica nacional.

Em comunicado enviado ao mercado, a EDP adiantou esta quinta-feira que Fernando Masaveu Herrero realizou várias operações de aquisição de títulos da EDP entre os dias 6 e 11 de março. No total, adquiriu 1,66 milhões de ações ao preço médio de 4,2169 euros.

Em janeiro o mesmo responsável já havia investido mais 16 milhões de euros em ações da elétrica. O grupo Masaveu é o segundo maior acionista da EDP, através da Oppidum Capital, com cerca de 7%.

1