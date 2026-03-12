Transportes

Flixbus vs. Expressos. Regulador pede “concorrência saudável” com operadores fora da gestão dos terminais

Ana Paula Vitorino defende mexida na lei para “garantir neutralidade, previsibilidade e igualdade de acesso” aos terminais rodoviários, assegurando “bases transparentes” ao nível da concorrência.

Com a guerra entre operadores rodoviários a recrudescer depois de o tribunal ter dado razão à FlixBus e mandado a Rede Expressos dar acesso ao terminal de Sete Rios, em Lisboa, a presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) atestou que o facto de “uma parte relevante destas infraestruturas serem geridas por entidades que acumulam as funções de operador [é] uma realidade que potencia riscos concorrenciais”.

“Apareceram novos atores e, de facto, tem de haver uma alteração por parte do Estado para que exista transparência e uma concorrência saudável”, referiu Ana Paula Vitorino, dizendo ser evidente a “necessidade de consolidação legislativa do regime” e que esta é uma matéria na qual o regulador também está a trabalhar.

Durante uma intervenção num seminário sobre transporte rodoviário, organizado pela Transportes & Negócios no Porto, a líder da AMT acrescentou que “o objetivo não é restringir a iniciativa privada nem alterar o modelo do mercado, mas garantir neutralidade, previsibilidade e igualdade de acesso [aos terminais], assegurando que a concorrência se desenvolve em bases transparentes”.

O objetivo não é restringir a iniciativa privada nem alterar o modelo do mercado, mas garantir neutralidade, previsibilidade e igualdade de acesso [aos terminais], assegurando que a concorrência se desenvolve em bases transparentes.

Ana Paula Vitorino

Presidente da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

Esta semana, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa deu razão à alemã FlixBus no processo que intentou contra a Rede Nacional de Expressos (RNE), determinando “a concessão imediata de acesso ao Terminal Rodoviário de Sete Rios”. A empresa alemã tinha avançado com esta ação em novembro, pedindo “condições de igualdade e não discriminação face aos demais operadores”.

A sentença, a que o ECO teve acesso, estabeleceu ainda que a gestora da infraestrutura apresente “prova do cumprimento integral da sentença” no prazo de cinco dias. Caso isso não aconteça, os administradores responsáveis poderão ser individualmente identificados e sujeitos a uma pena de multa de 92 euros por cada dia de atraso, “sem prejuízo de eventual responsabilidade civil, criminal ou disciplinar”.

Em reação, a Rede Expressos contrapôs que a instância judicial “não acolheu o pedido apresentado pela FlixBus relativo ao acesso a 96 horários”. Através de comunicado, a empresa portuguesa alegou que o tribunal decidiu que “cabe à gestora desta infraestrutura apreciar e conceder, caso a caso, a atribuição” dos horários pedidos pela concorrente alemã – “ou por qualquer outro operador”.

FlixBus alega perdas superiores a 12 milhões de euros por “bloqueio” no terminal de Sete Rios

Em paralelo, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes está a preparar “melhorias” ao regime legal dos serviços expresso. E que se o crescimento deste setor trouxe “maior concorrência e diversidade de oferta, beneficiando os passageiros”, também “colocou desafios em matéria de articulação com o contrato de serviços públicos e de avaliação de impactos concorrenciais”.

Ou seja, explicou Ana Paula Vitorino no mesmo fórum, realizado esta quinta-feira, “não é só uma questão do acesso às infraestruturas, mas também a questão de facilitar a coordenação entre os vários tipos de transporte”. Ora, uma das questões que se colocam com maior regularidade é a mistura de utilização pelos expressos de paragens que são do serviço público urbano e suburbano.

Uma matéria que “tem de ser corrigida”, advertiu. As câmaras municipais que integram as comunidades intermunicipais (CIM) até poderiam resolvê-lo por si só. Mas como não o fizeram, desabafou a ex-ministra, tem de passar por uma alteração legislativa.

“Seria uma ficção se todos pudessem utilizar tudo. Afinal, existem tarifários diferenciados – uma coisa são os expressos e outra são os serviços públicos de transporte. E se os expressos puderem usar plenamente – com entradas e saídas – toda a rede de paragens, isso cria um problema grave nos contratos de serviço público de transportes”, explicitou.

Contraordenações “muito baixinhas e pouco dissuasoras”

Por outro lado, Ana Paula Vitorino advertiu para a importância da “perceção de que existem regras claras e mecanismos eficazes de proteção” aos consumidores e da própria concorrência. Por isso construiu e já está em funcionamento o Portal do Utilizador, uma plataforma da AMT que utiliza inteligência artificial para a classificação automática das reclamações e para sinalizar aquelas que têm “potencial enquadramento contraordenacional”.

“Infelizmente, temos de aplicar contraordenações porque neste quadro legal que existe hoje, a única forma de evitar transgressões e alterações aos modelos que se aplicam é aplicá-las. Infelizmente são muito baixinhas, e, portanto, pouco dissuasoras. Esperamos que isso também se altere com a nova lei de bases da mobilidade sustentável”, acrescentou Ana Paula Vitorino.

Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino

No mesmo seminário, a líder do regulador apontou esta nova lei de bases da mobilidade sustentável como “uma urgência”, lembrando que a atual é de 1990 e já “não acolhe quase nada das necessidades atuais” de um setor que neste período passou por “alterações sistémicas” que envolveram a liberalização do mercado, a descentralização de competências, alterações tecnológicas ou novas modalidades de negócios.

Descrevendo o transporte rodoviário como “central na organização económica do país” e aquele que “chega a todo o lado”, a responsável notou que “não é apenas o principal modo de transporte de passageiros e mercadorias, mas uma infraestrutura funcional da sociedade portuguesa”.

“É a espinha dorsal do transporte de passageiros e de mercadorias: concretiza o direito à mobilidade, faz com que os territórios de baixa densidade permaneçam ligados aos centros urbanos e é nele que assenta toda a cadeia logística” do país.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Flixbus vs. Expressos. Regulador pede “concorrência saudável” com operadores fora da gestão dos terminais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Praia do Peneco, Albufeira, Algarve, tempestades, março 2026

Praias do Algarve recuaram até 24 metros. Há 35 afetadas

Lusa, ECO,

Levantamento feito pela APA revela que os concelhos com mais praias atingidas pelos temporais foram os de Albufeira e Lagoa. Praia do Peneco, em Albufeira, regista o maior impacto.