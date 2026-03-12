Fundação Telefónica anuncia 12 milhões para formar 150 jovens em tecnologias de ponta

Estas bolsas são destinadas a estudantes de mestrado e doutorado para se especializarem em áreas tecnológicas fundamentais, como inteligência artificial, aprendizagem automática, ciência de dados e cibersegurança, física aplicada e tecnologias quânticas, entre outras.

Com um investimento previsto de 12 milhões de euros nos próximos três anos, este programa de 150 bolsas especializadas em tecnologia nasce com o objetivo explícito de capitalizar o talento. Os beneficiários comprometem-se, no caso de se formarem em instituições estrangeiras, a regressar a Espanha após a sua formação para aplicar os conhecimentos adquiridos em empresas, universidades, centros tecnológicos ou empreendimentos de alto impacto. A iniciativa garante um retorno real para o país, fortalecendo o tecido empresarial e científico espanhol.

O presidente executivo da Fundação Telefónica, Marc Murtra, explicou na sua intervenção que esta iniciativa procura oferecer uma solução para «dois elementos fundamentais» que atualmente faltam no velho continente. «O primeiro é contar com grandes empresas de grande dimensão, capazes de investir e dedicar recursos ao desenvolvimento de produtos tecnológicos, assumir riscos e, por vezes, cometer erros como parte do processo de inovação. O segundo é dispor de um grande número de engenheiros, como metáfora de perfis técnicos, que impulsionem essa capacidade de desenvolvimento».

Por isso, argumentou que as bolsas que a Fundação Telefónica lança agora «respondem ao objetivo de apoiar pessoas com talento, potencial e uma clara cultura de esforço». «Queremos contribuir para que possam desenvolver as suas capacidades e, ao mesmo tempo, trazer para a Europa esse conhecimento técnico que nem sempre surge de forma intuitiva. O objetivo final é claro: construir mais tecnologia na Europa», sublinhou.

Por seu lado, o presidente da Fundação Telefónica, Enrique Goñi, afirmou que «este programa de bolsas está alinhado com as prioridades de autonomia estratégica, soberania digital e competitividade industrial, e fá-lo com a ambição de que Espanha se torne um exportador de conhecimento e criador de tecnologia própria».

Todos os anos, 50 jovens receberão bolsas para estudar em universidades e centros tecnológicos espanhóis ou internacionais de excelência máxima. Além disso, contarão com acompanhamento ou mentoria de alto nível na área em que estão a desenvolver essa especialização.

Para promover a igualdade de género no acesso a estas bolsas que incentivam a excelência académica e profissional, a Fundação Telefónica estabeleceu a meta de que pelo menos 30% das bolsas sejam destinadas a mulheres, com o objetivo de combater a desigualdade de género que tradicionalmente existe no setor e que está a diminuir gradualmente.