Grupo IWG vai abrir espaço de coworking para 400 trabalhadores em Famalicão

A International Workplace Group (IWG), que se assume como “líder global” em espaços de trabalho híbrido e detentora de marcas como Spaces e Regus, vai abrir o centro Regus em Famalicão, no renovado Central Park. A inauguração está prevista para o segundo trimestre deste ano.

“A abertura deste novo centro em Famalicão reflete o compromisso da IWG em continuar a expandir a sua rede em Portugal e a responder à crescente procura por soluções de trabalho flexível”, afirma Jorge Valdeira, diretor-geral da IWG Portugal, citado em comunicado.

O edifício de cinco andares, com mais de 2.000 mil metros quadrados e capacidade para acolher 400 trabalhadores, vai acolher empresas estabelecidas e startups de diferentes setores de atividade, incluindo a indústria automóvel, têxtil, eletrónica, engenharia mecânica e o setor agroalimentar. O espaço disponibiliza escritórios privados com contratos flexíveis, salas de reuniões, áreas de coworking e espaços criativos.

O grupo destaca ainda que, “através do serviço Design Your Own Office da IWG, as empresas poderão personalizar totalmente os seus escritórios de acordo com as suas necessidades”.

“A abertura do novo Centro de Negócios Regus em Famalicão é mais um passo de afirmação do território e da sua competitividade. Somos um concelho inovador e cada vez mais atrativo para empresas, startups e projetos empreendedores, que incentivamos de forma clara através da estratégia do município, desenvolvida através do programa Famalicão Made IN, que estimula o empreendedorismo, a inovação e a captação de investimento para o concelho”, sublinha Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O novo espaço resulta de uma parceria com o Grupo Pluris Investments, detido pelo empresário Mário Ferreira e atual proprietário do empreendimento Central Park, e com a Widerproperty, responsável pelo property management e comercialização do projeto.

Atualmente, a rede da IWG conta com mais de 4.000 escritórios em 120 países. O ano passado, a empresa afirma que registou números recorde a nível global, com 1.132 novos centros assinados e 782 aberturas. Em Portugal, a IWG terminou 2025 com 23 espaços de trabalho flexível, sendo que o mais recente foi o Spaces Matosinhos, o primeiro espaço da marca no norte.