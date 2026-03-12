Grupo Verlingue nomeia Axel Zoma para nova Divisão Multinational Business

A corretora de seguros Verlingue criou uma nova divisão, a Divisão Multinational Business, e já escolheu o seu líder. Axel Zoma vai reportar diretamente a Vincent Harel, CEO da Verlingue, e integrar ainda a Comissão Executiva da Verlingue em França e a Comissão Executiva Europeia do Grupo Verlingue, anunciaram em comunicado.

Zoma fica responsável pela “supervisão de todas equipas internacionais sediadas em França, bem como pelo desenvolvimento comercial internacional, em articulação com as filiais da Verlingue em Portugal, Suíça, Itália e Reino Unido”. O diretor vai ainda desenvolver uma oferta integrada tanto para operações de importação, como de exportação, coordenando também relações com os seguradores a nível europeu. Será também gestor das operações no âmbito da parceria com a WBN (Worldwide Broker Network).

A Divisão Multinational Business integra cerca de vinte especialistas em Seguros de Pessoas e Riscos Empresariais, distribuídos por várias filiais, e presta apoio a mais de 800 multinacionais.

Com um mestrado em Econometria e Estatística pela Toulouse School of Economics, Zoma tem mais de 25 anos de experiência na corretagem de seguros. Passou pela Mercer, WTW, Alixio, e juntou-se à Verlingue em 2022.

Vincent Harel, CEO da Verlingue, afirma que está “convicto de que Axel saberá trabalhar em estreita colaboração com as equipas multidisciplinares da Verlingue na Europa e com os nossos parceiros internacionais na WBN, para estruturar ofertas de elevado valor acrescentado e desenvolver soluções digitais inovadoras”.