Grupo Your lança academia de formação interna e para empresas

O Grupo Your, especializado em serviços de contabilidade, folhas de pagamento e apoio administrativo a empresas, anunciou o lançamento de academia de formação para os trabalhadores da casa e externos. A Your Academy pretende incentivar o crescimento interno dos colaboradores, a progressão na carreira financeira e o desenvolvimento do empreendedorismo.

A empresa portuguesa, que é detida pela Explorer Investments, considera que este investimento na aprendizagem faz parte de um compromisso com o desenvolvimento contínuo das pessoas e dos negócios através do lançamento. O plano com cursos externos e in-house visa aumentar a produtividade, promover “a excelência” e a adaptação à mudança e reter talento.

A oferta formativa será ajustada à realidade e aos desafios da consultora fiscal liderada por Pedro Flores. “Nasce com o propósito de potenciar o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, alinhando o conhecimento dos colaboradores com a estratégia, a cultura e os desafios do negócio do grupo”, começa por explicar o grupo Your, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A Your Academy tem três principais áreas de intervenção. Primeiro, pretende disponibilizar aos colaboradores do grupo formações certificadas, promover o desenvolvimento de competências técnicas e softskills (competências relacionadas ao comportamento humano) e incentivar o crescimento interno e a progressão profissional.

Investir no desenvolvimento das pessoas é investir no futuro, criando valor sustentável para colaboradores, clientes e empreendedores. Sandra Lourenço Chief of People, Marketing & Sales do Grupo Your

No entanto, apesar de estar essencialmente pensada para o grupo, vai ter um catálogo de formações certificadas para os clientes, com conteúdos técnicos e comportamentais e “condições especiais” de forma a reforçar a proximidade aos parceiros empresariais.

Segue-se uma terceira área dedicada ao apoio aos empreendedores, através de um programa formativo que permite adquirir conhecimento técnico e comportamental sobre todo o processo de abertura de empresa, capacitando-os para os desafios da gestão e do crescimento do negócio.

“Assenta numa abordagem integrada e diversificada, que inclui formação técnica, formação comportamental, programas de onboarding para novos colaboradores, formação específica para empreendedores e dinâmicas de team building, promovendo não só a aquisição de conhecimento, mas também a coesão e o espírito de equipa”, afirmou Sandra Lourenço, responsável por recursos humanos, vendas e marketing do Grupo Your.“