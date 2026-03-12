Iberia propõe saída voluntária a quase mil trabalhadores

A companhia aérea Iberia, que pertence ao International Airlines Group, propôs um programa de saída de trabalhadores (ERE) – – que pode abranger cerca de 996 trabalhadores, avança a imprensa espanhola.

O ERE – um procedimento laboral, em Espanha, que permite às empresas suspender, reduzir horários ou extinguir contratos de trabalho por razões económicas, técnicas, organizativas, de produção ou de força maior – engloba pilotos, tripulantes de cabine e trabalhadores em terra. O processo negocial teve início esta quinta-feira.

Segundo o El Confidencial, 106 pilotos e 137 tripulantes de cabine, 305 trabalhadores de manutenção e reparação, 243 de produção em terra e 205 das áreas corporativas estão abertos a aceitar a aderir ao programa.

A Iberia sublinha que estas saídas serão voluntárias e que o início do processo já foi comunicado à Direção-Geral do Trabalho da Comunidade de Madrid. Recorde-se que a International Airlines Group, que inclui a Iberia, é uma das interessadas na compra da TAP.