Direto Irão avisa: preço do petróleo pode chegar aos 200 dólares por barril
Siga aqui os principais desenvolvimentos do 13.º dia da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.
No 13.º dia do conflito que opõe EUA e Israel ao Irão, continuam os ataques contra navios ao largo do Estreito de Ormuz, enquanto os preços da energia mantêm a trajetória de subida, com o Irão a antecipar que o petróleo deverá atingir os 200 dólares por barril. Estas são as principais informações nesta quinta-feira, 12 de março:
- Um navio porta-contentores foi atingido por um “projétil desconhecido” ao largo dos Emirados Árabes Unidos, perto do Estreito de Ormuz, segundo a agência de segurança marítima UKMTO, que está sob a tutela do exército do Reino Unido. O projétil causou um “pequeno incêndio” a bordo, mas “todos os tripulantes estavam em segurança”;
- As forças iranianas terão lançado ataques contra dois navios petroleiros que navegavam ao largo do Iraque;
- Israel lançou esta noite o terceiro ataque contra o centro de Beirute, capital do Líbano, desde o início da guerra no Médio Oriente. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, o ataque matou pelo menos sete pessoas;
- O Handala Hack, um grupo de piratas informáticos ligados ao Irão, reivindicou a autoria de ataques cibernéticos contra duas empresas dos EUA, designadamente a fornecedora de equipamento médico Stryker e a plataforma de pagamentos digitais Verifone;
- No que toca aos preços da energia, o gás natural subia mais 6% na abertura da sessão desta quinta-feira, ultrapassando os 53 euros/MWh, enquanto o petróleo Brent, referência global, negociada acima dos 100 dólares (cerca de 87 euros) por barril, apesar da libertação de reservas anunciada pela Agência Internacional de Energia (AIE) para evitar uma escassez a nível mundial;
- O porta-voz do comando militar iraniano declarou, num comunicado dirigido aos EUA ainda na quarta-feira, que os preços do petróleo deverão atingir os “200 dólares por barril”. “O preço do petróleo depende da segurança regional, que vocês destabilizaram”, justificou o responsável.
