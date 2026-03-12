Uivar à Lua

José Pedro Croft ou a geometria como equilíbrio precário

 ECO Avenida,

O trabalho artístico de José Pedro Croft é um diálogo permanente entre escultura e gravura. Nascido no Porto, em 1957, representou Portugal na Bienal de Veneza em 2017.

Um capítulo onde se fala essencialmente da obra escultórica de José Pedro Croft. Uma obra que, embora muitas vezes utilizando materiais de grande longevidade, reflecte soluções que têm sempre uma fragilidade interna. E em que se conclui que a intensidade das suas peças resulta do confronto entre a fragilidade interna das relações e a tendência para a perenidade da escultura.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Uivar à Lua
Uivar à Lua. Capítulo 1: Helena Almeida

“Uivar à Lua” chega em formato de audiossérie, baseada no livro de Delfim Sardo, e estreia-se com um episódio dedicado à obra da artista plástica Helena Almeida.

ECO Avenida,

Uivar à Lua
Uivar à Lua. Capítulo 2: Alberto Carneiro

O segundo capítulo de "Uivar à Lua" explora o universo de Alberto Carneiro, artista que marcou profundamente a escultura contemporânea portuguesa. Já está disponível nas plataformas de podcast.

ECO Avenida,

Uivar à Lua
Uivar à Lua. Capítulo 3: Julião Sarmento

O terceiro capítulo de Uivar à Lua é dedicado a Julião Sarmento, um artista que construiu um léxico visual próprio, onde a sensualidade convive com a memória e uma melancolia persistente.

ECO Avenida,