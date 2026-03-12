José Pedro Croft ou a geometria como equilíbrio precário

O trabalho artístico de José Pedro Croft é um diálogo permanente entre escultura e gravura. Nascido no Porto, em 1957, representou Portugal na Bienal de Veneza em 2017.

Um capítulo onde se fala essencialmente da obra escultórica de José Pedro Croft. Uma obra que, embora muitas vezes utilizando materiais de grande longevidade, reflecte soluções que têm sempre uma fragilidade interna. E em que se conclui que a intensidade das suas peças resulta do confronto entre a fragilidade interna das relações e a tendência para a perenidade da escultura.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.

Moderação de Paulo Padrão.

Produção por Diogo Simões.

