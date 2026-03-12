Leitão Amaro afasta ataque de cibersegurança a governantes

Depois do alerta de um ataque de cibersegurança global visando governantes e pessoas com acesso a informação sensível nacional e de países aliados pelo SIS, o Governo diz não ter conhecimento de nenhum ataque hostil a um governante.

“É um tema ao qual é necessária reserva, por razões de segurança”, reagiu António Leitão Amaro, ministro da Presidência, em conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

“Não temos neste momento, identificação de nenhum dos governantes, nenhum membro do governo, que tenha sido vítima de ação, de um incidente de cibersegurança hostil”, disse. “E as práticas que nós procuramos seguir são aquelas que são recomendadas pelas autoridades nacionais”, acrescentou sem mais detalhes.

Na passada quarta-feira, o SIS emitiu um alerta de que estava “em curso uma campanha cibernética global, patrocinada por um Estado estrangeiro, com o objetivo de obter acesso às contas de WhatsApp e de Signal de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso a informação confidencial de origem nacional, bem como de países aliados“.

O SIS não identifica o “Estado estrangeiro” que se suspeita estar por trás deste ataque cibernético global, mas no início de março as Secretas portuguesas admitiam ao ECO/eRadar estar a monitorizar “eventuais consequências e ramificações do conflito” no Médio Oriente ao nível de segurança.

O Irão, juntamente com Rússia e Coreia do Norte, são apontados nos relatórios de segurança a nível global como Estados patrocinados de ataques cibernéticos a alvos Ocidentais, sejam elas empresas ou infraestruturas públicas ou privadas.