Madrid, País Basco e Andaluzia lideram a transformação do sistema de saúde espanhol

A segunda parte da análise do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada centra-se não só no volume de despesas, mas também na forma como o sistema é reorganizado e identifica as comunidades que marcam a pauta em termos de eficiência, inovação e transformação do modelo sanitário a nível nacional: Madrid, País Basco e Andaluzia.

«Não basta investir mais; é essencial investir melhor. A eficiência organizacional e a inovação são os fatores que determinarão a sustentabilidade futura do SNS», afirma Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do ICGEA.

A análise do ICGEA coloca Madrid como referência nacional em eficiência estrutural e destaca a sua dimensão transformadora pela implementação de um plano com dotação relevante e objetivos centrados na experiência do paciente, ferramentas para profissionais e uso de dados como ativo estratégico.

Indica que a Comunidade de Madrid apresentou o Plano Estratégico de Saúde Digital 2026-2028, com 336 milhões de euros para os próximos três anos, incorporando novas funcionalidades do Cartão de Saúde Virtual e um amplo portfólio de iniciativas. Também que, no âmbito do sistema nacional, Madrid dispõe de serviços específicos para o acesso dos cidadãos ao Histórico Clínico Digital do SNS a partir do seu portal autonómico, reforçando a abordagem de interoperabilidade e continuidade assistencial em mobilidade.

Madrid figura entre os sistemas mais bem avaliados em gestão hospitalar, inovação tecnológica e colaboração público-privada, de acordo com esta análise, destacando-se pela sua extensa rede hospitalar de alta complexidade, um modelo de gestão orientado para o valor, a implementação de soluções baseadas em resultados na saúde e uma forte componente de digitalização e modernização organizacional.

Do ponto de vista estrutural das despesas, os analistas do ICGEA destacam uma configuração organizacional orientada para os resultados, com forte concentração hospitalar e fórmulas mistas de prestação, uma vez que Madrid apresenta um padrão diferenciado: 67,0% em cuidados especializados e 10,7% em cuidados primários (estrutura funcional), juntamente com um peso de acordos (11,4%) acima da média nacional (8,5%) na estrutura económica.

Por seu lado, o País Basco posiciona-se como referência em transformação pelo seu impulso a projetos digitais com foco em inteligência artificial, interoperabilidade de imagem e monitorização/telecuidados, bem como pelo avanço rumo a um modelo conectado e centrado na pessoa.

O Governo Basco informou um investimento de 7,6 milhões de euros (Feder) para desenvolver serviços digitais inteligentes em Osakidetza, incluindo IA, interoperabilidade e programas de telecuidados, além de um Espaço de Dados em Saúde próprio.

Na estrutura de despesas, o País Basco apresenta 14,2% em cuidados primários e um peso relativo menor de acordos (6,0%) do que a média nacional, o que reforça a ideia de transformação a partir de capacidades internas e digitalização do sistema público.

A Andaluzia figura em ambas as lideranças — impulso ao investimento e transformação — pela consolidação de um roteiro de saúde digital e pelo desenvolvimento de ferramentas de relacionamento com o cidadão e o profissional.

A I Estratégia de Saúde Digital da Andaluzia 2024-2028 inclui como eixos a teleconsulta, o desenvolvimento contínuo da Diraya, a utilização de plataformas como ClicSalud e Salud Responde e a interoperabilidade entre sistemas, como alavancas para melhorar a qualidade e a acessibilidade.

Paralelamente, o SAS mantém canais operacionais para os cidadãos, como a aplicação Salud Responde (consultas e gestão na atenção primária), que o Instituto considera um ativo essencial da «transformação orientada para a experiência do paciente».

Em termos de acessibilidade e prestação de contas, o SAS publicou o corte das listas de espera de junho de 2025 antes da publicação ministerial, ligando a evolução à implementação de planos específicos.

Além disso, no campo da inovação aplicada, a Andaluzia reforçou o quadro de Compra Pública de Inovação (CPI) no SAS como instrumento de modernização.

«Se a Andaluzia, Castela-La Mancha e Astúrias simbolizam a liderança no reforço financeiro da saúde pública, Madrid e o País Basco representam a vanguarda em eficiência e inovação; a Andaluzia surge como o elo entre ambos os mundos: começou a investir como as melhores e, ao mesmo tempo, está a dar passos para gerir como as melhores», conclui Jesús Sánchez Lambás.