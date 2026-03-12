Mediadores já podem cotar e emitir seguro da Hiscox para segundas casas

A Hiscox Portugal disponibilizou o seguro Holiday Homes na sua plataforma digital MyHiscox, tornando possível a cotação e emissão direta do produto de forma online por parte dos mediadores. A medida visa simplificar o acesso dos mediadores a uma solução especializada na proteção de segundas habitações em Portugal.

O produto foi desenvolvido especificamente para imóveis que não estão ocupados ao longo de todo o ano. Esta é ainda uma apólice multirrisco com extensão de cobertura a danos acidentais, inclui cobertura de fenómenos sísmicos, tempestades e inundações, e proteção automática durante períodos de arrendamento, incluindo danos causados por inquilinos, não impondo restrições em caso de roubo mesmo com a propriedade desocupada, e abrange estruturas exteriores como piscinas, terraços, courts de ténis e muros perimetrais. Objetos de elevado valor, como mobiliário de design ou equipamentos audiovisuais, têm cobertura sem limite específico. Estão ainda incluídas cobertura de emergência em viagem e Responsabilidade Civil.

“A disponibilização do seguro Holiday Homes no MyHiscox é mais um passo no reforço da nossa oferta de seguros especializados em Portugal”, afirmou Eva Peribáñez, diretora da divisão de Arte e Clientes Privados da Hiscox Ibéria, sublinhando o objetivo de aliar soluções especializadas a processos “simples, rápidos e totalmente digitais”.

A integração do Holiday Homes na plataforma MyHiscox insere-se na estratégia de transformação digital da Hiscox em Portugal.