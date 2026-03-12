Meo lança nova campanha de posicionamento. É a primeira da WPP

"Num contexto em que a hiperconexão digital se tornou parte do quotidiano, a campanha surge como um convite à reconquista da presença real", justifica a marca de telecomunicações.

“A vida é melhor quando estamos presentes” é a nova assinatura da Meo, que começou este ano a ser trabalhada a nível criativo e de meios pela WPP.

O novo posicionamento é apresentado como a evolução da marca e reforça o propósito de humanizar a tecnologia, colocando-a ao serviço da vida e das relações humanas.

“Num contexto em que a hiperconexão digital se tornou parte do quotidiano, a campanha surge como um convite à reconquista da presença real. Mais do que promover serviços ou funcionalidades tecnológicas, o Meo propõe uma reflexão sobre o valor dos encontros, das conversas e dos momentos partilhados que constroem memórias e fortalecem laços”, justifica a marca.

A nova campanha, explica a Meo, distingue-se pela forma como foi construída. “Num formato inovador e verdadeiramente disruptivo, as peças são compostas por áudios autênticos, partilhados por telemóvel entre pessoas comuns, sem qualquer intervenção dramatúrgica. A estas vozes juntam-se fotografias e vídeos reais dos próprios protagonistas, revelando momentos íntimos e genuínos do dia-a-dia”.

O resultado é então descrito como “um registo visual e sonoro cru, espontâneo e emocionalmente próximo, onde a ausência de filtros, produção elaborada ou artifícios narrativos permite destacar o essencial desta campanha: a ideia de que a tecnologia cumpre o seu verdadeiro propósito quando se torna invisível e permite que a vida aconteça com naturalidade“.

No ar até 6 de abril, a campanha foi desenvolvida pela agência integrada Open-i (grupo WPP) com direção criativa de Hugo Veiga, música original do compositor Nuno Maló e realização de Enrique Escamilla.

Carolina Deslandes, Guilherme Geirinhas ou Sofia Arruda são alguns dos criadores de conteúdos envolvidos e o conceito estende-se também a templates para edição de vídeo que convidam o público a partilhar as suas próprias histórias reais.

“A hiperconexão tornou-se um verdadeiro desafio para a saúde mental e para as relações humanas. No Meo, acreditamos que a tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e não quando as afasta do essencial. Esta evolução de posicionamento reflete exatamente esta missão: deixamos de fazer apenas uma promessa funcional para assumir um propósito genuinamente humano, que nos recorda que a vida acontece quando estamos presentes”, afirma Luiza Galindo, diretora de marca e comunicação do Meo, citada em comunicado.

“Queremos ser a presença discreta que torna possível cada encontro, cada conversa e cada sorriso, reforçando que a vida é, de facto, melhor quando estamos presentes”, conclui a responsável.