Operação Picoas: Novas buscas na casa de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes

Através do mecanismo da colaboração judiciária internacional, as autoridades francesas pediram ajuda a Portugal para realizar novas buscas no âmbito da Operação Picoas, avança a Sic Notícias. As buscas decorrem em Vieira do Minho, nas casas de Armando Pereira, em Guilhofrei, na de Hernâni Vaz Antunes, em Gualtar, e a várias empresas do empresário minhoto.

Em causa estarão novos factos e suspeitas que as autoridades portuguesas e francesas procuram provas. Segundo a Sic, estão envolvidos seis elementos da Polícia Judiciária francesa e 80 elementos, entre procuradores do Ministério Público e inspetores tributários, auxiliados por agentes da PSP.

Armando Pereira está indiciado pelo Ministério Público de 11 crimes, entre os quais seis de corrupção ativa e um de corrupção passiva no setor privado, além de quatro de branqueamento de capitais. Já Hernâni Antunes é suspeito de mais de 20 crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Neste processo as suspeitas recaem sobre uma viciação decisória do grupo Altice em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva e para crimes de fraude fiscal e branqueamento. O Estado terá sido lesado num valor superior a 100 milhões de euros.