Proença de Carvalho assessora C2 Capital em investimento na Exsepi

A equipa da Proença de Carvalho, liderada pelos advogados André Matias de Almeida e Igor Amarii, assessorou a C2 Capital na sua entrada no capital da Exsepi, empresa portuguesa especializada em engenharia industrial, automação e soluções tecnológicas para a indústria.

Fundada em 1991 e sediada em Anadia, a Exsepi dedica-se ao desenvolvimento, conceção e instalação de sistemas integrados de automação industrial, controlo de processos, robótica e eficiência energética, atuando em diversos setores industriais em Portugal e no mercado internacional.

A operação consistiu na aquisição de uma participação no capital social da Exsepi pela C2 Capital, tendo como objetivo apoiar a próxima fase de crescimento da empresa, reforçando a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico e expansão no setor da automação industrial e das soluções de engenharia para a indústria.

Nas palavras de André Matias de Almeida: “A operação revelou-se particularmente exigente, não apenas pela complexidade inerente à negociação do pacote contratual, que implicou a adoção de soluções jurídicas inovadoras e ajustadas à posição das diferentes partes envolvidas, mas também pelo reduzido horizonte temporal para a conclusão da transação. A equipa da Proença de Carvalho contou igualmente com a sócia Bárbara Schürmann na liderança da parte fiscal e ainda com a participação dos associados Gonçalo Poejo Grilo e Mariana Castro Pereira.