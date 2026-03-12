Protechting 8.0: O que trazem de novo as 7 insurtechs selecionadas

Detetar fraude documental com IA, ativar e desativar seguros conforme o uso real, medir a pegada carbónica de cadeias logísticas em escala. São estas algumas das apostas em insurtechs da Fidelidade para a oitava edição do Protechting, o programa promovido pelo grupo Fidelidade e que já selecionou as 20 startups a apostar este ano, depois de analisar mais de 600 candidaturas de todo o mundo.

O programa Protechting é desenvolvido no grupo Fidelidade, em parceria com a Fosun Foundation, o Hospital da Luz Learning Health e, pela primeira vez, com a seguradora peruana La Positiva, e selecionou 20 startups de quatro áreas: Insurtech, Healthtech, Tech Enablers e Sustainability.

O que ambicionam fazer as insurtechs escolhidas pela Fidelidade?

As insurtech selecionadas vão desenvolver projetos-piloto e testar soluções inovadoras no setor segurador.

Fonte da Fidelidade disse a ECOseguros que, entre as empresas escolhidas pela seguradora, a AskHedi combate a fraude documental através de tecnologia capaz de verificar a autenticidade de faturas, recibos ou imagens e detetar incoerências entre declarações e evidências.

Já a Arca simplifica o acesso à poupança e à reforma criando APIs e uma plataforma digital que reduzem a intermediação e automatizam processos administrativos.

Por outro lado, a HeyNovo usa inteligência artificial para ler, cruzar e analisar documentação médica, ajudando seguradoras a detetar abusos e a tornar os processos mais rápidos e transparentes.

Já a Activar permite ativar e desativar seguros conforme o uso real do bem segurado, aproximando o setor de modelos de consumo mais flexíveis.

A Coalex.ai desenvolve sistemas de supervisão que analisam decisões tomadas por IA e encaminham casos sensíveis para revisão humana.

E, por fim, a Zeropact oferece um motor de cálculo baseado em IA que permite medir em escala a pegada carbónica e o impacto ambiental de produtos e cadeias logísticas.

No entanto, todas elas partilham algo em comum: são startups que querem tornar o setor segurador mais eficiente, ajudando-o a adaptar-se a novos riscos e a enfrentar novas exigências regulatórias, tecnológicas e sociais que surgem cada vez mais rapidamente.

A primeira etapa do programa: Matching Day

Em comunicado, foi partilhado que a oitava edição arrancou com o Matching Day, um encontro onde as startups conheceram os Innovation Heroes – os mentores da Fidelidade e da Luz Saúde que as acompanharão ao longo do programa. Nos próximos meses vão participar em bootcamps online focados no design dos projetos-piloto e na identificação dos casos de uso mais relevantes para cada parceiro.

Para Miguel Abecasis, membro da Comissão Executiva da Fidelidade, esta edição representa uma maturação estratégica do programa. “O nosso foco está na capacidade de execução: aplicar o potencial destas 20 startups para resolver desafios reais do negócio e melhorar a experiência dos clientes“, afirmou o responsável, sublinhando que com mais de 70 pilotos desenvolvidos desde a primeira edição, o Matching Day marca o momento em que a inovação passa a ser estruturada para gerar valor direto nos seguros, na saúde e na sustentabilidade.

Já Li Haifeng, Chairman da Fosun Foundation, destacou a dimensão global do desafio: “Numa era de riscos e incertezas, a inovação surgiu como uma força vital para enfrentar os desafios na saúde, segurança e desenvolvimento sustentável“.

As startups escolhidas

Na totalidade, as 20 startups selecionadas são: 7analytics, activar, Airwayshield, arca, Auscora, Calvin-risk, coalex.ai, Dermamatica, The Firefly Digital, Halo, AskHedi, Igotech, Medroom, Mejor Technologies, HeyNovo, quleap, sandora, Sendfy, Tekprivacy e Zeropact.

Falta agora conhecer as startups que, em setembro, vão participar no Roadshow na China organizado pela Fosun Foundation.