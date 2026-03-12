Roland Berger antecipa consolidação da indústria automóvel europeia que vai levar mais de quinze anos

Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger em Portugal, licenciado em economia e MBA em gestão, tem uma longa carreira na consultoria estratégica nos setores da energia e infraestruturas em Espanha, Brasil, México, Angola e responsabilidades executivas na Galp e Accenture em projetos de transformação digital.

Neste episódio, o responsável da consultora estratégica alemã analisa as principais conclusões do estudo da Roland Berger sobre a evolução da indústria automóvel global até 2040, que antecipa uma transformação estrutural do setor ao longo das próximas décadas, marcada eletrificação, software e redistribuição do crescimento global

A Roland Berger, uma das principais consultoras estratégicas europeias, mantém uma ligação histórica à indústria automóvel, trabalhando com fabricantes e fornecedores em vários mercados globais, com uma equipa dedicada ao setor automóvel composta por dezenas de sócios e centenas de consultores, que ajudam a evoluir o processo de transformação tecnológica e industrial em curso no setor.

Segundo Pedro Galhardas, a indústria automóvel enfrenta uma mudança profunda que deverá prolongar-se por mais de quinze anos, impulsionada pela eletrificação, pelo software e por uma nova redistribuição do crescimento global e identifica quatro tendências estruturais sintetizadas no acrónimo PACE: polarização dos mercados, automação, conectividade e eletrificação.

Entre os fatores determinantes desta transformação está também a alteração dos padrões de mobilidade. Apesar do foco das inovações no ambiente urbano, a maior parte da utilização automóvel ocorre fora das cidades – apenas 10% da distância percorrida pelos automóveis a nível mundial é feita no circuito urbano – que continuará a garantir um papel relevante ao automóvel privado em zonas suburbanas e rurais. Nas áreas urbanas, a mobilidade tende a evoluir para modelos mais diversificados, com soluções como carsharing e novas alternativas ao transporte público.

No plano geopolítico e industrial, o estudo antecipa uma reorganização da indústria automóvel em torno de três grandes polos globais: Estados Unidos, Europa e China. Esta tendência de polarização poderá levar os fabricantes a reforçar cadeias de valor regionais, condicionadas por regulamentação, tarifas ou estratégias industriais, concluindo Pedro Galhardas que a indústria europeia vai estar de certa forma protegida no mercado europeu, mas terá que se transformar.

A China surge como o mercado tecnologicamente mais avançado na mobilidade elétrica, devendo manter uma posição dominante no seu mercado interno. Até 2040, os construtores chineses poderão atingir quotas de 70% a 80% na China, enquanto na Europa a presença das marcas chinesas deverá situar-se entre 10% e 20% do mercado. A sustentabilidade vai manter-se, a eletrificação vai avançar e o estudo prevê que o veículo elétrico deverá ser o futuro para uso privado, enquanto o hidrogénio e outros combustíveis alternativos serão maioritariamente para uso no transporte pesado.

Perante este novo contexto competitivo, Pedro Galhardas antecipa uma profunda transformação da indústria automóvel europeia, com maior consolidação entre fabricantes, possíveis encerramentos de unidades industriais e uma redefinição dos modelos de produção. Os construtores europeus terão também de evoluir para uma abordagem mais centrada no software, aproximando-se do modelo utilizado pelos fabricantes chineses.

A inteligência artificial deverá igualmente assumir um papel central na transformação do setor, permitindo otimizar toda a cadeia de valor, reduzir custos e melhorar a qualidade dos veículos. Apesar da pressão competitiva, o estudo da Roland Berger conclui que as indústrias automóveis europeia e norte-americana deverão recuperar competitividade ao longo das próximas décadas, num setor global cada vez mais marcado pela inovação tecnológica, pela eletrificação e pela reorganização das cadeias industriais.

