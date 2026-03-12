Shortlist. 8 sugestões para brindar ao pai, viajar, provar e descobrir

Uma experiência com o vinho como tema, o Alentejo visto pela sua biodiversidade, sessões únicas num hotel no Algarve com um tenista campeão e novas fragrâncias. Esta é a Shortlist desta semana.

A Shortlist desta semana vai ao Douro e aos Açores, ao Algarve e às Baleares. Tem perfumaria contemporânea e salas do Museu Gulbenkian, experiências que cruzam vinho, hospitalidade e gastronomia. As sugestões desta semana convidam a viajar, provar e descobrir novas experiências. Eis as escolhas do ECO Avenida:

1. Um experiência vínica para o Dia do Pai com o selo Kopke Group

Para assinalar o Dia do Pai, no dia 19 de março, o Kopke Group propõe trocar os presentes tradicionais por experiências vínicas pensadas para serem vividas em conjunto, entre Vila Nova de Gaia e o Douro. Uma das propostas passa por uma visita às Caves Cálem, em Vila Nova de Gaia, numa experiência inclui um percurso pelo museu, visita guiada às caves onde envelhece o Vinho do Porto Cálem e uma prova comentada final.

Dura aproximadamente uma hora e permite conhecer o processo de produção, as diferentes categorias de Vinho do Porto e os seus aromas. A experiência clássica inclui a prova de dois vinhos – Fine White e 10 anos Tawny. Para quem prefere uma celebração mais intimista, a Casa Kopke sugere provas de vinhos com oferta personalizada. As experiências incluem seleções de vinhos DOC Douro e várias categorias de Vinho do Porto — brancos, ruby e tawny. As caves estão abertas diariamente entre as 10h00 e as 19h00.

No Douro, a Quinta de São Luiz propõe visitas à adega e às vinhas da propriedade, situada na margem sul do rio, perto do Pinhão. O percurso inclui passagem pelos lagares, balseiros e adega, terminando com uma prova de vinhos selecionados. Para prolongar a celebração, é ainda possível optar por uma estadia na Quinta de São Luiz – The Vine House.

2. Vilalara recebe Tommy Robredo em evento exclusivo de ténis

O Vilalara Grand Hotel Algarve, em Porches, inicia uma parceria com a Lux Tennis para desenvolver o programa de ténis, padel e pickleball do Racket Club, tornando-se o primeiro hotel em Portugal continental a integrar esta rede internacional dedicada aos desportos de raquete. Localizado no coração do hotel, entre falésias e jardins junto ao mar, o Racket Club dispõe de três campos de ténis, um de padel e dois de pickleball.

O novo programa inclui aulas privadas, sessões de grupo, clínicas sociais e acesso livre aos courts, dirigindo-se a jogadores de diferentes idades e níveis. No âmbito desta parceria com o Lux Tennis Star Event, o Racket Club contará com a presença do ex-tenista espanhol Tommy Robredo – antigo número cinco do ranking mundial ATP e vencedor de 12 títulos no circuito profissional – que conduzirá sessões técnicas e momentos de jogo ao longo da estadia, incluindo encontros exclusivos com os participantes.

O evento decorre entre 28 de março e 4 de abril (três noites a partir de 573 euros por pessoa, em suite dupla, com possibilidade de acesso a sessões privadas com Tommy Robredo).

3. Bushmills celebra St. Patrick’s Day em bares portugueses

A marca irlandesa Bushmills vai celebrar o espírito do St. Patrick’s Day com uma ativação especial em bares portugueses nos dias 20 e 21 de março, levando a tradição irlandesa a vários pontos do país. Com mais de quatro séculos de história, Bushmills é produzido na destilaria de whiskey licenciada mais antiga do mundo, na Irlanda do Norte.

A marca tornou-se uma referência na tradição do whiskey irlandês e reforça este ano a sua presença nesta data emblemática com um conjunto de eventos que procuram celebrar a cultura e o convívio associados ao St. Patrick’s Day. Durante os dois dias, vários bares de norte a sul do país vão “vestir-se de verde” para assinalar a data. Entre os espaços aderentes estão o Aqafarina Cascais, o Wild&Co Show Bar, em Albufeira, e o Inn House, no Porto.

4. Zest, no Hyatt Regency Lisboa, lança brunch saudável

O restaurante Zest – Healthy Lab, localizado no Hyatt Regency Lisboa, lançou um novo menu de brunch para assinalar o mês da Mulher. A proposta, Women’s Day – Strong Women with Healthy Choice, está disponível durante todo o mês de março. O menu inclui ovos escalfados turcos servidos com pão sem glúten, iogurte, ervas aromáticas, óleo de malagueta, alho, pickle de cebola e sumac e ainda a salada Verde Saudável dos Deuses (alface, tomate, ervas frescas, pepino bebé, feijão edamame, rabanete, queijo feta e pistáchio).

Para acompanhar, a proposta é o sumo de assinatura Green Day, preparado com couve, espinafres, menta, ananás e maçã. A refeição termina com um Pudim de Chia Banoffe, feito com banana, leite de coco magro e cacau.

5. Balcony Restaurant celebra 10 anos do jantar vínico Rotas da Insulana

O Balcony Restaurant, no Grand Hotel Açores Atlântico, em Ponta Delgada, assinala a 10ª edição do Jantar Vínico Rotas da Insulana no dia 21 de março com uma experiência gastronómica que propõe uma viagem pelas antigas rotas marítimas que ligavam os Açores ao resto do mundo. O menu foi criado pelo chef Rui Prado e pelo sommelier Acácio Oliveira, que desenharam um percurso culinário inspirado nas trocas comerciais históricas entre o arquipélago, Portugal continental, a Madeira, Inglaterra e a América do Norte.

Entre os pratos destacam-se um bryiani com açafroa, ostra e percebes, um bacalhau fresco com arroz de ouriço-do-mar e ervas das arribas e uma bavette de novilho com trufa e puré de raiz de aipo. Os pratos são harmonizados com vinhos Terras do Grifo e a experiência termina com uma sobremesa acompanhada por Porto Rozès 20 Anos.

6. Experimental reabre hotéis e beach club nas Baleares

Com a chegada da primavera, o grupo francês Experimental assinala o início de uma nova temporada nas Ilhas Baleares com a reabertura de três dos seus destinos: Menorca Experimental, Montesol Experimental Ibiza e Experimental Beach Ibiza. Em Menorca, o Menorca Experimental reabre a 3 de abril, instalado numa propriedade rodeada de natureza e com vista para o mar. O hotel combina arquitetura tradicional da ilha com um ambiente contemporâneo e descontraído.

Já em Ibiza, o Montesol Experimental oferece uma experiência urbana da ilha, localizado no centro da cidade e a poucos passos de Dalt Vila. Também a 3 de abril reabre o Experimental Beach Ibiza, um dos beach clubs mais conhecidos da ilha, com almoços à beira-mar, cocktails ao entardecer e jantares sob as estrelas.

7. PHLUR chega à Sephora com fragrâncias inspiradas em emoções e memórias

A marca de fragrâncias PHLUR chega à Sephora com uma coleção que propõe uma abordagem mais pessoal e emocional à perfumaria. Inspiradas em histórias e experiências pessoais, as fragrâncias são concebidas para acompanhar diferentes estados de espírito. A marca aposta na ideia de criar um “guarda-roupa olfativo”, incentivando os consumidores a escolher perfumes de acordo com o momento, o humor ou a memória que desejam evocar.

Entre as fragrâncias em destaque estão Vanilla Skin, com notas de baunilha, pimenta rosa, jasmim e madeira de caxemira, e Missing Person, um perfume centrado no almíscar branco e na flor de laranjeira. A coleção inclui ainda outras referências como Cherry Stem, Father Figure ou Afterglow, disponíveis em diferentes formatos como eau de parfum, body mist, óleo corporal e desodorizante.

8. Gulbenkian explora o diálogo entre arte e moda

A Fundação Calouste Gulbenkian inaugura a 18 de abril a exposição “Arte & Moda”, que coloca em diálogo obras da Coleção Gulbenkian com criações de alguns dos mais influentes designers de moda contemporâneos. A mostra explora a relação histórica entre arte e vestuário, revelando como formas, símbolos e ideias presentes em obras de diferentes épocas continuam a inspirar a moda atual.

Ao longo do percurso expositivo, cerca de 100 obras do Museu Gulbenkian dialogam com aproximadamente 140 peças de moda assinadas por designers como Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Versace, Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood ou Alexander McQueen. Com curadoria de Eloy Martínez de la Pera, a exposição integra as celebrações do 70.º aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.