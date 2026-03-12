Trincão ‘entra em campo’ na nova campanha do ActivoBank

A campanha com o futebolista Francisco Trincão foi criada pela agência Coming Soon e está no ar a partir desta semana.

O ActivoBank recrutou o jogador de futebol Francisco Trincão para protagonizar a sua nova campanha de investimentos. De acordo com a marca, o jogador “nunca tinha sido utilizado antes em publicidade”. A campanha foi desenvolvida pela agência Coming Soon.

“O Trincão é uma unanimidade entre os portugueses, em especial entre o público jovem — uma personalidade que junta simpatia, profissionalismo e um carisma muito acima da média. Por isso, foi a escolha perfeita para uma marca tão moderna quanto o ActivoBank”, explica Marcelo Lourenço, codiretor criativo da Coming Soon. “Só me surpreende como nenhuma marca pensou nisso antes”, completa o criativo.

“O Francisco Trincão, como atleta jovem e digital, representa muito daquilo que é o nosso público-alvo no ActivoBank. Além disso, o talento do Trincão no futebol faz um paralelo natural com a gestão financeira através da nossa app, que oferece acesso à primeira ordem de bolsa gratuita em cada mês”, explica Andreia Teixeira, diretora de Marketing do ActivoBank.

Com produção da Show Off Films e realização de Alexandre Montenegro, a campanha está no ar a partir desta semana. O plano de meios e implementação é interno.