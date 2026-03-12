Worten celebra “30 anos de tudo e mais não sei o quê”

"Celebrar 30 anos é, acima de tudo, celebrar a relação de proximidade que construímos com os portugueses e o papel que tivemos na democratização da tecnologia", explica Andreia Vaz.

A Worten celebra esta quinta-feira os seus 30 anos. Para comemorar, a retalhista eletrónica criou uma identidade visual comemorativa, com o claim “30 anos de tudo e mais não sei o quê”. Vai estar presente em loja e nos canais digitais ao longo do mês. A Fuel assina a campanha.

Como parte desta celebração, a Worten está à procura de uma pessoa que tenha nascido no dia 12 de março de 1996, a mesma data em que a marca abriu portas. A iniciativa está a decorrer nas redes sociais e pretende encontrar alguém que partilhe literalmente o aniversário com a Worten –– com pontos extra se tiver nascido em Chaves, cidade onde a marca abriu a sua primeira loja.

“Celebrar 30 anos é, acima de tudo, celebrar a relação de proximidade que construímos com os portugueses e o papel que tivemos na democratização da tecnologia nas suas casas. Ao longo destas três décadas, a Worten acompanhou as transformações da sociedade e das rotinas das famílias, ajudando a tornar a inovação mais acessível e a integrar a tecnologia no quotidiano de milhões de pessoas”, afirma Andreia Vaz, Head of Brand & CX da Worten.

“Hoje somos uma marca com uma proposta cada vez mais abrangente, que combina produtos, serviços e soluções pensadas para simplificar a vida das pessoas. Continuamos focados em acrescentar valor através de conveniência, preço e experiência, e a inovar com iniciativas como o recentemente lançado Worten Life, um programa de fidelização que transforma as rotinas de consumo dos clientes em poupança real”, destaca ainda.

Durante esta quinta-feira as lojas Worten vão assinalar simbolicamente a data com ativações especiais e decoração comemorativa, incluindo balões e outras surpresas para os clientes que visitarem os espaços da marca. A celebração estende-se também às propostas de valor preparadas para março, com várias campanhas promocionais e ações especiais disponíveis em loja, na app e em worten.pt.