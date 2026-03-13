5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o Eurostat publica dados sobre produção industrial e mercado de trabalho europeu, o Instituto Nacional de Estatística divulga indicadores dos serviços, e vão ainda ser divulgadas as estimativas para os preços da gasolina e do gasóleo. No Porto, assina-se o financiamento para doze projetos turísticos. Em Lisboa, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Direção-Geral do Consumidor lançam um guia para consumidores idosos.

INE publica dados sobre os serviços

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica os índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços, que permitem avaliar a evolução da atividade no maior setor da economia portuguesa.

Como está a produção industrial europeia?

O Eurostat, a organização estatística da Comissão Europeia, divulga esta sexta-feira os dados de produção industrial referentes a janeiro de 2026, um indicador que mede a variação da produção nas fábricas, minas e serviços públicos da União Europeia. Serão também publicados os dados do mercado de trabalho da UE relativos ao 4.º trimestre de 2025.

Como estão os preços dos combustíveis?

O escalar do conflito armado entre os Estados Unidos, Israel e o Irão continua a pressionar os preços do petróleo. Esta sexta-feira serão conhecidas as estimativas do setor para os aumentos da gasolina e do gasóleo e como o desconto fiscal, em sede de ISP, pode mitigar os efeitos da subida dos combustíveis.

CCDR Norte dá luz verde a doze projetos turísticos

Na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, às 10h00, serão assinados os contratos de financiamento de doze projetos turísticos no âmbito do Programa Crescer com o Turismo, num total de 4,5 milhões de euros. A cerimónia conta com a presença do ministro da Economia, do secretário de Estado do Turismo e do presidente do Turismo de Portugal.

Consumidores idosos em destaque

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e a Direção-Geral do Consumidor apresentam, às 10h00 em Lisboa, o Guia Prático do Consumidor Idoso – Edição Especial Seguros e Fundos de Pensões. O aborda informação sobre seguros automóvel, saúde e habitação, gestão da poupança e prevenção de fraude. A iniciativa conta com a presença de Jorge Seguro Sanches e Gabriel Bernardino.