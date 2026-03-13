Aeroportos com mais 4% de passageiros em janeiro. Funchal supera Faro

Passaram pelos aeroportos nacionais 4,4 milhões de passageiros em janeiro, mais 4% do que no mesmo período do ano passado, indicam as estatísticas rápidas do transporte aéreo do INE, divulgadas esta sexta-feira. O crescimento ficou, no entanto, abaixo dos 6% registados em janeiro de 2025.

Dos 4,4 milhões de passageiros desembarcados, um novo recorde para o mês de janeiro, 81,8% corresponderam a tráfego internacional. “A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 62,6% do total, traduzindo um crescimento de 2,9% face a janeiro de 2025”, detalha o INE.

Espanha foi o principal país de origem, com França na segunda posição e o Reino Unido em terceiro.

O maior crescimento está a vir do continente americano, com mais 11,6% de passageiros desembarcados face ao período homólogo, representando já 11,9% do total.

De entre os principais aeroportos, o Francisco Sá Carneiro foi o que mais cresceu (9,6%). Lisboa registou um crescimento homólogo de 3,4%, movimentando 2,5 milhões de passageiros. O INE assinala que o “aeroporto do Funchal foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros em janeiro de 2026 (345,9 mil; +4,8%), superando o aeroporto de Faro”.

Na carga e correio foram movimentadas 17,9 mil toneladas, menos 1,6% do que em janeiro de 2025.