Direto Avião dos EUA cai no Iraque. Soldado francês morre em ataque de drone
Resgate em curso após acidente com avião de reabastecimento dos EUA no Iraque. Soldado francês morre em ataque de drone. Siga aqui os desenvolvimentos mais importantes na guerra do Médio Oriente.
Ao longo do dia, o ECO acompanha os principais desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente, que continua a alastrar-se, provocando um choque nos mercados energéticos. Estes são as principais informações, atualizadas pelas 8h00:
- O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou uma nova ameaça ao Irão, escrevendo nas redes sociais: “Observem o que vai acontecer a estes canalhas desvairados hoje.” Entretanto, prosseguem os ataques aéreos a Teerão.
- Um soldado francês morreu “durante um ataque” na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, marcando a primeira morte registada no exército francês durante a guerra do Médio Oriente.
- Um avião de reabastecimento dos EUA KC-135 caiu no Iraque, estando em curso esforços de resgate. Os americanos garantem que se tratou de um acidente e descartam fogo amigo ou inimigo. Pelo contrário, o Irão assegura que foi atingido por um míssil disparado por grupos iraquianos e que os seis tripulantes morreram.
- Os EUA vão permitir que os países adquiram petróleo russo que esteja já em trânsito por via marítima, em mais um esforço para tentar aliviar os preços da matéria-prima.
- O preço do petróleo Brent para entrega em maio, referência europeia, abriu hoje com uma ligeira queda de 0,33%, mantendo-se em torno dos 100 dólares por barril.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Avião dos EUA cai no Iraque. Soldado francês morre em ataque de drone
{{ noCommentsLabel }}