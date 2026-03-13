“Continuaremos a ver consolidação” na gestão de ativos, diz diretor de empresa do Deutsche Bank

As gestoras de ativos vão continuar a ganhar dimensão através de processos de fusão e aquisição (M&A) em todo o mundo, mas os maiores campeões deste negócio começarão a nascer na Ásia. É a previsão dada ao ECO pelo managing director e responsável global de Contabilidade e Gestão Financeira do grupo DWS, o braço de gestão de ativos do grupo Deutsche Bank.

“Acredito que na gestão de ativos continuaremos a observar uma tendência de consolidação e M&A em geral no setor. Penso que a Ásia é definitivamente uma das áreas de crescimento para a gestão de ativos no seu todo”, afirmou Christoph Müller, à margem de uma apresentação sobre gestão financeira, estratégica e de riscos realizada para alunos do ISEG, a partir do escritório da Bloomberg em Frankfurt.

O comentário está em linha com a estimativa da Oliver Wyman e do Morgan Stanley de que o número de casamentos entre gestoras de ativos e fortunas irá aumentar. O “novo normal” envolve mais de 200 negócios relevantes por ano desde 2022, o que significa o dobro da década passada (e mais virão), antecipam a consultora e o banco de investimento. .

Perante uma audiência de quase 70 mestrandos em Finanças, que caracterizou como “líderes do futuro”, o gestor de topo do grupo DWS explicou aos estudantes que o papel de um diretor financeiro (CFO) tem estado, cada vez mais, a ser desafiado pelo contexto económico e geopolítico, que têm “definitivamente impacto na concretização dos planos” estratégicos das organizações.

“Há muita volatilidade, uma grande quantidade de situações que não conseguimos planear, como a guerra do Irão, da qual não sabemos qual será o resultado. Isso significa que há incerteza no planeamento, o que, para um CFO, não facilita a vida, mas é algo com que teremos de lidar”, disse o executivo da DWS.

“Quando se pensa nas metas e planos financeiros é sempre necessário considerá-los também no contexto do desenvolvimento mais amplo dos mercados e das economias”, advertiu aos futuros profissionais do setor financeiro.

Christoph Müller também ‘piscou o olho’ aos jovens portugueses e estrangeiros que estudam no ISEG, esclarecendo que a gestora de ativos detida pelo Deutsche Bank (e do qual fez parte até ao IPO em 2018) contrata “muitos recém-licenciados” para a gestão de ativos, que “é sem dúvida um setor atrativo e divertido”, porque “há sempre algo novo a acontecer e para aprender diariamente”.

“Tornou-se uma parte muito importante nos nossos processos de recrutamento. Na área financeira, temos neste momento quatro recém-licenciados e um estagiário. Nenhum dos quatro recém-licenciados que estão connosco no departamento financeiro estudou na Alemanha. Não procuramos apenas estudantes alemães, mas de todo o mundo”, referiu Christoph Müller, elogiando ainda o ensino da universidade privada Frankfurt School of Finance and Management, onde estudou.

Numa empresa de gestão de ativos, o maior ativo são as suas pessoas. As pessoas são os nossos gestores de carteira. Não utilizamos máquinas para produzir os nossos produtos. Utilizamos, em grande parte, o capital intelectual.

Na conversa com o ECO, Christoph Müller fez ainda referência aos resultados financeiros de 2025, um ano recorde para a empresa alemã, cujo lucro líquido consolidado aumentou 43%, em termos homólogos, para 927 milhões de euros. Atualmente, a base de 1,1 bilião de euros em ativos sob gestão encontra-se essencialmente distribuída pela Alemanha (47%), outros Estados-membros da União Europeia (27%) e Estados Unidos (20%).

“Gostaria de destacar a gestão disciplinada de custos como uma conquista particular. É uma prova da trajetória de crescimento que temos vindo a seguir nos últimos anos. E também, francamente, em determinada medida, impulsionada por mercados bastante favoráveis”, reconheceu o líder mundial da divisão de Contabilidade e Gestão Financeira da DWS.

Questionado sobre a multa de 25 milhões de euros que a DWS recebeu, no ano passado, por acusação de greenwashing (prestar afirmações sobre as métricas de sustentabilidade que não correspondiam à verdade), Christoph Müller limitou-se a responder, de forma perentória: “Deixámos isso para trás”.

Quais as tendências na gestão de ativos, segundo a DWS?

Transição para ETF passivos e ativos – Atração contínua de fluxos significativos / Crescimento estimado de 13% nos ativos passivos globais sob gestão entre 2022 e 2028

– Atração contínua de fluxos significativos / Crescimento estimado de 13% nos ativos passivos globais sob gestão entre 2022 e 2028 Expansão de alternativas – Dívida privada: aumento do apetite por impulsionado por regulamentação bancária favorável e lacuna no financiamento / Mercados privados: liquidação e democratização

– Dívida privada: aumento do apetite por impulsionado por regulamentação bancária favorável e lacuna no financiamento / Mercados privados: liquidação e democratização Parcerias estratégicas mais inteligentes – Gestores de ativos estão a formar parcerias mais profundas e orientadas por dados com fintechs, empresas de custódia e plataformas de distribuição / As colaborações estão a passar de transacionais para estratégicas

– Gestores de ativos estão a formar parcerias mais profundas e orientadas por dados com fintechs, empresas de custódia e plataformas de distribuição / As colaborações estão a passar de transacionais para estratégicas Desenvolvimento com tecnologia – A tecnologia é fundamental em toda a cadeia de valor, incluindo a geração de receitas, eficiência de custos e cibersegurança / Casos de utilização de IA, IA generativa e Big Data a definir

– A tecnologia é fundamental em toda a cadeia de valor, incluindo a geração de receitas, eficiência de custos e cibersegurança / Casos de utilização de IA, IA generativa e Big Data a definir Consolidação / Apetite por fusões e aquisições – Aumento do apetite por M&A entre os players tradicionais que procuram oferecer aos clientes uma experiência completa

– Aumento do apetite por M&A entre os players tradicionais que procuram oferecer aos clientes uma experiência completa Crescimento contínuo na região Ásia-Pacífico – Japão e Índia são novas áreas de foco para os gestores de ativos / Joint ventures como forma popular de participar no crescimento da região

– Japão e Índia são novas áreas de foco para os gestores de ativos / Joint ventures como forma popular de participar no crescimento da região Mudança no comportamento do cliente – Comportamento do cliente está a mudar rapidamente, com implicações tanto para a distribuição retalhista como institucional

*A jornalista viajou até Frankfurt a convite do ISEG