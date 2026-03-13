Diplomata argentina Virginia Gamba entra na corrida para secretária-geral da ONU

A diplomata argentina Virginia Gamba, ex-representante especial da ONU para Crianças e Conflitos Armados, é candidata à chefia do Secretariado-Geral das Nações Unidas, anunciou esta sexta-feira a porta-voz da presidente da Assembleia-Geral da organização multilateral.

“Gostaria de partilhar convosco que recebemos a nomeação de Virginia Gamba para o cargo de secretária-geral, nomeada pelas Maldivas”, indicou La Neice Collins, porta-voz de Annalena Baerbock, num comunicado enviado à imprensa. Gamba, nascida em 1954, concorre ao lado de Rebeca Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, Rafael Grossi, atual diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), e Macky Sall, ex-presidente do Senegal.

A próxima pessoa a chefiar o Secretariado das Nações Unidas iniciará o mandato em 01 de janeiro de 2027, sucedendo ao antigo primeiro-ministro português António Guterres. Cada potencial candidato deve ser oficialmente indicado por um Estado ou grupo de Estados, mas não necessariamente pelo seu país de origem.

Assim, a candidatura de Virginia Gamba é apoiada pelas Maldivas, uma vez que o seu país de origem – Argentina – indicou Rafael Grossi para o cargo. A diplomata argentina especializou-se ao longo da sua carreira em questões de desarmamento, paz e segurança internacional, particularmente em diversas instituições do sistema das Nações Unidas.

Entre 2017 e 2025, desempenhou o cargo de representante especial do secretário-geral da ONU para Crianças e Conflitos Armados. Em consonância com uma tradição de rotação geográfica nem sempre observada, a posição de secretário-geral da ONU está a ser reivindicada pela América Latina.

Muitos países também defendem que uma mulher ocupe o cargo pela primeira vez nos 80 anos de história da ONU. Contudo, são os membros do Conselho de Segurança da ONU, que devem iniciar o processo de seleção até ao final de julho, que realmente têm a decisão nas mãos.

É apenas por recomendação do Conselho de Segurança que a Assembleia-Geral da ONU pode eleger o secretário-geral para um período de cinco anos, renovável por mais um mandato. Guterres assumiu as funções como secretário-geral das Nações Unidas em janeiro de 2017.