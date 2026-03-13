Direção do PSD propõe diretas a 30 maio e congresso a 20 e 21 de junho

A direção do PSD propõe a realização das diretas para a liderança do partido a 30 de maio e do 43.º congresso a 20 e 21 de junho, de acordo com a convocatória publicada no Povo Livre. As datas propostas pela direção vão ser votadas num Conselho Nacional que se irá realizar em 8 de abril.

No último Conselho Nacional, realizado no passado dia 4, o presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que iria propor a realização de diretas em maio, de forma a coincidirem com os quatro anos da sua primeira eleição, a 28 de maio de 2022. Montenegro não indicou qualquer data concreta, uma vez que não estava na ordem de trabalhos daquela reunião.

As últimas eleições diretas para a liderança do PSD realizaram-se em setembro de há dois anos, mas, há quatro anos, foram a 28 de maio.

Na ocasião, Montenegro recordou que foi eleito presidente do PSD pela primeira vez a 28 de maio de 2022 e manifestou o desejo de que as eleições diretas desta no pudessem regressar a este calendário, depois de em 2024 terem derrapado para depois do verão devido às eleições europeias.

“Teremos, portanto, a oportunidade de fazer as eleições diretas, o nosso Congresso e não perturbarmos o andamento da nossa estratégia política e governativa com dúvidas que os portugueses possam não compreender”, afirmou.

O líder social-democrata desafiou quem tiver um “caminho diferente e alternativo” a apresentar-se, naquilo que foi interpretado como uma resposta ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que tem dirigido críticas ao Governo.