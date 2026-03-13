EDP e outras energéticas pedem à UE para preservar mercado de carbono

Oito das principais empresas de eletricidade da Europa — Iberdrola, EDF, Engie, EDP, Orsted, Fortum, Statkraft e Vattenfall — enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, a defender a preservação do Sistema de Comércio de Emissões da UE, do mercado interno de eletricidade e do sistema de preços marginais como pilares da competitividade industrial e da transição energética na União Europeia, avança o El Economista.

Na carta, as empresas alertam que desmantelar “mecanismos de mercado comprovados” não resolverá os problemas estruturais de competitividade da Europa, servirá apenas para aliviar tensões de curto prazo.

As empresas de eletricidade argumentam ainda que a dependência europeia de combustíveis fósseis continua a ser uma fonte de volatilidade de preços e vulnerabilidade geopolítica.

Por isso, defendem que a única maneira de fortalecer a competitividade a longo prazo é acelerar o investimento em eletricidade acessível e livre de combustíveis fósseis, produzida na Europa.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e outros quatro chefes de Governo da União Europeia (UE) escreveram ao presidente do Conselho Europeu a pedir que não se enfraqueça o mercado de carbono da UE, perante apelos à sua suspensão devido aos preços da energia.