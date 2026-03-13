Entrevista a Joana Pinto. Edição de março da Advocatus

Joana Pinto é sócia de Technology Transactions na Antas da Cunha Ecija há um ano. Move-se há mais de 25 anos no mundo da tecnologia, tendo passado por multinacionais tecnológicas na linha da frente de projetos de transformação digital. Foi Head of Legal da Accenture Portugal durante 17 anos, integrando o respetivo Comité Executivo. Iniciou a carreira como In-House Counsel na Optimus, no início do milénio, quando o mercado das telecomunicações em Portugal acelerava, e passou depois pela Sonaecom e Capgemini.

A sócia considera que a governança deixa de ser um documento e passa a ser um modelo operativo e quem não fizer essa transição “arrisca ter políticas formais e práticas descoordenadas”. Nas transações tecnológicas, aponta que o maior valor surge quando o advogado entra cedo, porque é nessa fase que se “clarifica o que está a ser adquirido e se alinham as expectativas das partes”.

O reforço do investimento europeu em defesa está a abrir novas oportunidades para Portugal, que deverá receber 5,8 mil milhões de euros ao abrigo do programa SAFE. Este novo ciclo, impulsionado pela instabilidade geopolítica e pela estratégia industrial europeia, não só pode posicionar o país como um polo relevante na indústria da defesa, como também impulsionar a procura por assessoria jurídica especializada e transformar o mercado de advocacia.

Nesta edição pode ainda ler um especial sobre seguros. Nos últimos meses, sucessivas tempestades em Portugal provocaram prejuízos avultados em habitações, negócios e infraestruturas, expondo a fragilidade do sistema de seguros face a fenómenos climáticos extremos. Apesar de muitas famílias contarem com apólices multirriscos, exclusões e cláusulas abusivas deixam uma grande parte dos lesados sem cobertura efetiva, evidenciando lacunas legais e a necessidade urgente de reformas estruturais no setor segurador.

Francisco Castro Guedes é o advogado do mês desta edição. O novo sócio da SRS Legal revela que esta é uma oportunidade para consolidar e desenvolver o contencioso tributário e aprofundar a relação com os clientes. O advogado sublinha ser fundamental apoiar as empresas não apenas na fase contenciosa como também na de prevenção de litígios.

O sócio fundador da Spear Legal, António Gaspar Schwalbach, explicou o que motivou a criação deste novo player do mercado de advocacia. À Advocatus, garante que pretendem afirmar-se como uma referência em matérias fiscais de “elevada complexidade”, apostando num crescimento sustentado, na especialização e no uso da IA para competir com sociedades de maior dimensão. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

A Quinta da Comporta, resort de luxo no Carvalhal, foi vendida por 70 milhões de euros. O comprador é o grupo francês Experimental Group, que recentemente também adquiriu o emblemático Hotel Infante Sagres, no Porto. Na assessoria jurídica, foi a CMS, PLMJ e VdA que tomaram as rédeas do negócio. Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 174.ª edição.

