“EUA querem dividir a Europa”, acusa Kaja Kallas

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que os Estados Unidos estão a tentar dividir a União Europeia em declarações ao Financial Times. “O que considero realmente importante para que todos compreendam é que os EUA têm sido muito claros: querem dividir a Europa. Eles não gostam da União Europeia”, disse Kaja Kallas, em entrevista ao jornal britânico.

Depois das tarifas – entretanto consideras ilegais pelo Supremo Tribunal – e da ameaça de anexação da Gronelândia, a chefe da diplomacia europeia sublinhou que a União Europeia precisa de reagir em conjunto às ameaças do presidente dos EUA. “Os países da União Europeia não devem tentar negociar com Trump bilateralmente, mas sim em conjunto”, afirmou, justificando que “são potências iguais quando estão juntas”.

No que respeita à defesa e segurança, cruciais no atual contexto internacional, Kaja Kallas defende que o bloco precisa investir nas suas próprias capacidades de defesa. “Precisamos investir na nossa própria indústria de defesa para não colocarmos todos os ovos no mesmo cesto”.