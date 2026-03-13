EUA rejeitam a proposta de reforma da Organização Mundial do Comércio

O Governo dos Estados Unidos vai rejeitar a proposta preliminar de reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) antes da 14.ª Conferência Ministerial, que vai ocorrer de 26 a 29 de março.

“Não podemos aceitar um plano de trabalho que, na nossa opinião, prejudica os nossos esforços coletivos para avançar”, declarou o embaixador dos EUA junto à OMC, Joseph L. Barloon.

Embora o representante americano tenha reconhecido os benefícios de um plano de trabalho detalhado que identifique precisamente a abrangência e as modalidades do processo de reforma, e tenha saudado o progresso alcançado nos últimos nove meses, alertou que “as discussões ainda não estão suficientemente avançadas” para permitir o desenvolvimento de um plano de trabalho que defina concreta e especificamente o futuro.

O trabalho de reforma da OMC, especificamente colocado em curso pela instituição desde 2022, tem sido liderado desde junho de 2025 pelo norueguês Petter Olberg, na função de facilitador para a reforma da organização.

Apesar dessa recusa, Barloon afirmou que os Estados Unidos têm uma “ambiciosa agenda de reformas”, acrescentando que o país não pretende começar do zero após a Reunião Ministerial nos Camarões. O responsável considera o relatório do facilitador “uma das várias contribuições” para o esforço de reforma, além do debate ministerial e das apresentações dos membros.