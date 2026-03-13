Gigafábrica de IA pode vir a ter redundância em Abrantes
Abrantes poderá vir a ser escolhida para a instalalão de infraestrutura no âmbito do projeto da gigafábrica de inteligência artificial (IA) ibérica.
Se Espanha e Portugal forem bem-sucedidos na candidatura conjunta a uma das cinco gigafábricas de inteligência artificial (IA) da União Europeia, a infraestrutura poderá vir a dividir-se entre os dois países, em Tarragona e Sines. Mas estarão também previstas redundâncias, com infraestrutura em Madrid e Abrantes, avança esta sexta-feira o Jornal Económico.
A publicação refere que Lisboa não está ainda excluída, mas Abrantes é considerado pelo consórcio público-privado como “um polo secundário excecional, com acesso ao mercado e proximidade ao centro demográfico”. A gigafábrica de IA deverá contar com uma capacidade instalada próxima dos 150 MW (megawatts), indica o jornal. O concurso irá abrir no próximo mês de abril e a decisão final será revelada em setembro.
É também referido que a reunião de kick-off da iniciativa foi realizada esta semana e reuniu um conjunto alargado de 80 empresas tecnológicas de várias geografias, num consórcio liderado pelo Banco Português de Fomento. O investimento deverá ser superior a oito mil milhões de euros, com potencial para gerar um impacto de cerca de 3% do PIB e catalisar a atração de investimento estrangeiro. Esta quinta-feira, o secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, convidou mais empresas a unirem-se ao consórcio da gigafábrica. Também o líder da Microsoft Portugal se pronunciou esta semana sobre o projeto, considerando que “Portugal e Espanha têm muitas hipóteses” de atrair este investimento.
